Ergoterapi nedir? Ergoterapist ne yapar?

Ergoterapi başta otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi psikiyatrik hastalıklar olmak üzere farklı birçok hastalığın da tedavisinde başvurulan; sağlığın ve refahın artırılmasını amaç edinen danışan merkezli bir sağlık mesleğidir.



Öncelikli hedef kişinin yaşam kalitesini arttırarak toplumsal hayata katılımını sağlamaktır. Zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, çevresel, duygusal alanlarda zorluk çeken, özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil gelişiminde yaşanan problem nedeniyle konuşmakta sıkıntı yaşayan, davranışsal anlamda problem çektiği için uyum sağlamada zorluk yaşayan kişilere uygulanır. Ergoterapi her yaş grubundaki kişiye uygulanabilir.

ERGOTERAPİST NE YAPAR?

Ergoterapistler kişiye günlük yaşam aktivitelerini yapabilme becerisi kazandırarak, bireyin günlük yaşamında bağımsız ve kendine yeter hale gelmesini amaçlar. Ergoterapist sizin motor-duyusal becerilerinizi, hareket kalitenizi, bilişsel ve psikososyal durumunuzu değerlendirir. Aktiviteleri veya çevrenizi modifiye ederek, kaybedilen becerileri yeniden kazanmanızı amaçlar.



Her yaştan kişilerle ilgilenen ergoterapistler, günlük hayattaki bir aktiviteyi veya bir görevi nasıl yaptığınızı görmek için evinize, iş yerinize gelerek gözlem yapabilmektedir. Bu gözlem doğrultusunda size kolaylık sağlamak adına uygulama planı oluştururlar.

ERGOTERAPİSTLER NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

Ergoterapistler ergoterapinin çalışma alanlarının bulunduğu her yerde çalışabilirler, bu nedenle oldukça geniş bir çalışma alanları ve çalışma grupları vardır. İstihdam yerleri olarak hastaneler, klinikler, huzurevleri, gündüzlü ve yatılı rehabilitasyon merkezleri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri, evde bakım programları, özel okullar, adli kurumlar, sanayi ve özel şirketler sayılabilir. Ergoterapistlerin büyük bir kısmı ise özel muayenehanelerde eğitimci ve danışman olarak çalışırlar.

ERGOTERAPİ EĞİTİMİ VERİLEN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİDİR?

Ergoterapi bölümü Türkiye’de yeni bilinmeye başlayan fakat gittikçe önemi anlaşılan bir sağlık bölümüdür. İlk olarak Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi’nde eğitimi verilmeye başlanmıştır, önemi anlaşılmaya başlandıktan sonra hızla farklı üniversiteler de bu bölümü açmaya başlamıştır.

Bu sayının ileriki zamanlarda da hızla artması beklenir. Gelişmekte olması, Türkiye'de yeni yaygınlaşmaya başlamış bir meslek olması ve önü açık bir meslek olarak görülmesi nedeniyle üniversite sınavına hazırlanan ve sağlık bölümü okumak isteyen öğrenciler için de oldukça iyi bir alternatif haline gelmiştir.



Ergoterapi bölümünde mezun olarak ergoterapist ünvanı almak için alınması gereken eğitim süresi 4 yıldır ve bu bölüm üniversitelerde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlıdır.



Ergoterapi Eğitimi Türkiye’de;



-Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

-Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)

-Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)

-İstanbul Bilgi Üniversitesi

-İstanbul Medipol Üniversitesi

-Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)

-Biruni Üniversitesi (İstanbul)

-İstanbul Gelişim Üniversitesi

-Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)

-Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)

üniversitelerinde verilir.

ERGOTERAPİ CİHAZLARI NELERDİR?

Ergoterapi sürecinde kişinin günlük hayatını kolaylaştırmak adına bazı yardımcı cihazlar kullanılabilir. Bu cihazlar; kişinin sahip olduğu rahatsızlık, bireysel olarak yapmak istedikleri, günlük aktiviteleri ve ilgi alanları gibi kriterlere göre özel olarak tasarlanır. Kullanım sürecinde ise cihazın nasıl kullanılacağı ve bakımı ile ilgili detaylı bilgi, ergoterapist tarafından hastaya uygulamalı olarak gösterilir.



Giyim Yardımcı Cihazları: Hastanın yardımlı ya da yardımsız giyinip soyunmak için bazı cihazlar geliştirilmiştir. Giyinme çubukları, elastik bağcıklar, çorap giyme aparatı, cırt (velkro) bant, düğme kancası ve destekli ayakkabı çekeceği giyim aparatları arasında yer almaktadır.



Banyo Destek Cihazları: Tuvalet ve duş alma gibi aktivitelerde zorluk yaşayan hastalar, banyoda kullanabilecekleri aparatlardan yararlanabilir. Küvet sandalyesi, duş başlığı, el süngeri, duş lifi, tutunma destek barı ve uzun tuvalet fırçası banyo ergoterapi cihazları arasındadır.



Kişisel Bakım Yardımcı Cihazları: Hastanın kişisel bakım işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilmesi için geliştirilmiş aparatlardır. Bilek destek aparatı, plastik saplı bıçak, bakım ürünleri için platform ve tırnak makası kişisel bakım cihazları arasında bulunmaktadır.



Beslenme Yardımcı Cihazları: Beslenme öğünlerinde yemek yemeyi kolaylaştıran aksesuarlardır. Kaydırmaz bilek desteği, kaydırmaz tabanlı tepsi, çatal – kaşık – bıçak – tabak seti ve yemek taşıma kabı beslenme cihazları arasındadır.

ERGOTERAPİ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Multidisipliner sağlık ekibinin bir parçası olan ergoterapistler şu alanlarda çalışmaktadır:



Bilişsel Ergoterapi

Bilişsel beceriler, gün içerisinde karar verme, problem çözme, hafıza ve dikkati etkileyebilmektedir. Doğuştan ya da sonradan oluşan bilişsel sorunlar, ergoterapist tarafından değerlendirilir. Hastaya uygun bilişsel becerileri destekleyici aktiviteleri içeren tedavi programı oluşturulur ve uygulanır. Bu uygulamalar sayesinde bireyin hafıza, dikkat ve iletişim becerilerinin artırılması hedeflenir.



Geriatrik Ergoterapi

Kişiler, yaşlılıkla beraber gelen demans, Alzheimer ve Parkinson gibi beyinden kaynaklı hastalıklardan dolayı günlük hayatta en basit işleri yapma yeteneğini kaybedebilir. Bu basit işleri yapamadıklarında utanmış, kafası karışık ya da üzüntülü hissedebilirler. Bu durumlarda kişilerin günlük aktivitelerini, ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine, sürdürmelerine veya geri kazanmalarına yardımcı olmayı içeren kişiye özel terapi programı ergoterapist tarafından uygulanır.



Toplum temelli ergoterapi

Ergoterapistler, her yaştan insanın gün içerisindeki aktivitelerini tamamlamalarını sağlarken, kişilerin topluma katılımına da destek olmaktadır. İyi bir yaşam kalitesini yeniden yakalamalarını sağlayarak özel durumu olan kişileri topluma kazandırmayı amaçlayan ergoterapi uygulama alanıdır.



Pediatrik ergoterapi

Pediatrik ergoterapi; duyusal işlemleme bozuklukları, öğrenme ve davranış sorunları gibi problemlerin görüldüğü serebral palsi, otizm ve diğer kronik hastalıklarda, çocukların sosyalleşmesi, motor ve duyusal becerilerinin gelişmesi ve zihinsel becerilerinin artırılması için uygulanmaktadır. Pediatrik ergoterapistler, çocukların okul performansı ve oyun gibi günlük aktivitelerle ilgili becerilerini değerlendirerek, geliştirmelerine yardımcı olur.



Mesleki ergoterapi

Ergoterapistler, herhangi bir sebepten dolayı (fiziksel, bilişsel veya psikolojik) iş yaşamına uyum sağlayamayan doğuştan veya sonradan bir engele sahip bireylerin istihdamının sağlanmasını amaçlar. Bu amacına ulaşmak için bireye müdahale programları oluşturur veya istihdamı sağlamak için işveren ve birey arasında köprü görevi üstlenir.



Psikiyatrik ergoterapi

Ergoterapistler, mental sağlığında sorun yaşayanların (bipolar, şizofreni, davranış bozuklukları vb.) iş, sosyal hayat, yaşam becerileri ve serbest zaman açısından kendilerini geliştirmelerine yardımcı olarak bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını hedeflerler. Bu uygulamada hastaların davranışlarını gözlemleyerek, terapi ve tedavi için bir plan oluşturulmaktadır.