Son yıllarda doğal yollarla gebeliği önleyen sağlık sorunlarının arttığını söyleyen ve dünyada nüfus artış hızı yavaşlayan pek çok ülke bulunduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Urman, nüfusun sağlıklı şekilde artışını sağlamak, doğanlarla ölenlerin sayısını dengelemek için bir ailedeki çocuk sayısının en az 2 olması gerektiğini söyledi.



SPERM SAYISI AZALIYOR



Tüm dünyada erkeklerin sperm sayılarında azalma olduğunun altını çizen Urman, şunları kaydetti:



"1950 yılında İngiltere'de sperm bankalarına bağış yapan erkeklerdeki sperm sayısı ile bugünkü arasında yarı yarıya fark var. 110 milyondan 50 milyona indi ama henüz gebelik olmayacak kadar düşmüş değil. Bu böyle devam ederse belki önümüzdeki 50 yıl içinde erkeklerin pek çoğu normal yollarla çocuk sahibi olamayacak düzeyde sperm problemi yaşayabilir. 15 milyonun altına indiği zaman çocuk sahibi olmakta zorlanıyor erkekler."



“GELİŞEN TEKNOLOJİ SAĞLIĞIMIZDAN ÇALINTILAR YAPIYOR”



Urman, gebeliği engelleyebilecek ölçüde sperm azlığının günümüzde daha sık görülmeye başlandığına dikkati çekerek, "Bu durum pek çok faktöre bağlı gelişebiliyor. Yediklerimiz, içtiklerimizdeki hormonlar, çevresel faktörler, kirleticiler... Hepsi sperm yapımını etkiliyor. Sigara içilmesi, uyuşturucu kullanımı, stresli yaşam, manyetik alanlar, cep telefonları, bilgisayarlar. Gelişen teknolojinin bazı yerlerde bize kolaylıklar getirirken sağlığımızdan da önemli çalıntılar yaptığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.