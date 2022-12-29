Estradiol nedir? Estradiol kaç olmalı? Estradiol yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?

ESTRADİOL (E2) NEDİR?



Estradiol (E2), vücutta doğal olarak üretilen üç östrojen hormonundan biridir. Erkeklerde ve kadınlarda estradiol bulunur ancak kadınlarda hormon seviyeleri erkeklerden çok daha yüksektir.

Estradiol kadınların vücudundaki yağ dağılımını kontrol etmektedir. Erkeklerde daha az bulunur. Bu hormonun amacı üreme sistemini korumaktır. Adet döngüsü sırasında artan estradiol seviyeleri yumurtanın olgunlaşmasına ve salınmasına, döllenmiş yumurtanın implante olmasına izin vermek için de uterus astarının kalınlaşmasına neden olur. Yumurtalıklarda yapılan bir hormondur.

Kadınların yaşı ilerledikçe düşer, menopoz sürecinde iyice azalır. Erkeklerde de bu hormon kemiklerde faydalıdır, nitrik oksit üretimine, beyin fonksiyonuna yardım eder.

ESTRADİOL DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Yorgunluk, depresyon, dikkat sorunları, sıcak basması, zayıflık, sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları, düzensiz adet, vajinal kuruluk estradiol seviyesi düşüklüğünün belirtilerindendir



ESTRADİOL YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Erken ergenlik, erkeklerde meme gelişimi sorunları, yumurtalık ya da testislerdeki rahatsızlık hissi estradiol yüksekliği belirtileri arasındadır.

ESTRADİOL SEVİYESİ NASIL ÖLÇÜLÜR?



Bir kan testi ile ölçülebilir. Diğer adı E2’dir. Doktor, yüksek veya düşük E2 seviyesinden kaynaklı bir sorundan şüpheleniyorsa bu testi isteyebilir. Bu sorunlar şöyle sıralanabilir:



- Adet sorunları

- Yumurtalık tümörleri

- Erkeklerde jinekomasti

- Menopoz semptomları

- Meme kanseri



Ergenlik sürecinde bu test erken ergenliği teşhis etmek için de yapılabilir. E2 ile birlikte FSH ve LH değerlerine, TSH/FT4, prolaktin değerlerine de bakılabilir.



ESTRADİOL SEVİYESİ KAÇ OLMALI?



Sonuçlar, mililitre başına pikogram (pg/mL) olarak verilmiştir. Estradiol için normal seviyeler:



- Premenopozal kadınlar için 30 ila 400 pg/mL

- Menopoz sonrası kadınlar için 0 ila 30 pg/mL

- Erkekler için 10 ila 50 pg/mL

Sonuçlar daha düşükse, erken menopoz olarak da adlandırılan yumurtalık yetmezliği veya hızlı kilo kaybı veya anoreksi nedeniyle düşük östrojen olduğu anlamına gelebilir.

Sonuçlar daha yüksekse, yumurtalık, testis veya adrenal bezlerde bir tümör olduğunu düşündürebilir.