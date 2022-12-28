Evde şeker hastalığı testi nasıl yapılır? Evde kan şekeri bakarken nelere dikkat etmeli? Kan şekeri takip yöntemleri nelerdir?

EVDE ŞEKER HASTALIĞI TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?



Diyabet ya da sık bilinen adıyla şeker hastalığı düşük glisemik indeksli gıdalarla sağlıklı beslenme ve egzersiz gerektirir. Diyabet iyi takip edilmezse böbrekler, kalp, göz ve sinir sistemi başta olmak üzere vücudun pek çok organına zarar verir. Bu sorunların ortaya çıkmasını önlemenin en önemli yollarından biri, hastalığın gerektirdiklerini yerine getirirken, evde düzenli kan şekeri ölçümü yapmaktır.



Ölçümler için Glukometre adı verilen cihaz kullanılır. Doktorunuzun isteğine göre yemeklerden hemen önce ya da 2 saat sonra parmaktan alınan kan örneği ile kan şekeri ölçümünü evde yapmanız gerekir. Bu ölçümlerden yola çıkarak doktorunuz ilaç dozlarını, saatlerini düzenler ve daha iyi bir kan şekeri kontrolü sağlanarak diyabetin komplikasyonları önlenebilir.

KAN ŞEKERİ TAKİP YÖNTEMLERİ NELERDİR?



Evde kendi kendine kontrolünü yapan diyabetli görsel yöntemle veya şeker ölçüm cihazları yardımı ile kan şekeri takibini yapabilmektedir. Görsel yöntemde, ucuna glikoz oksidaz emdirilmiş test çubukları (stripler) kullanılır. Strip üzerine parmak ucundan kan damlatılır.

Glisemi düzeyine göre strip üzerinde oluşan renk değişikliği strip kutusu üzerindeki renk kataloğu ile karşılaştırılması sonucu glisemi ölçülür. Kan şekeri ölçüm cihazı gerektirmeyen bu yöntem güvenilir ve ucuz olması nedeni ile kullanılmaktadır.

Şeker ölçüm cihazları ile kan şekerinin ölçümünde görsel yöntemdeki gibi stripler kullanılmaktadır. Çeşitli ölçüm cihazları mevcuttur ve her alet için belirli bir strip veya kartuş kullanılmaktadır. Benzer olmakla birlikte her alet için farklı kullanma talimatı mevcuttur.



EVDE KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SIKLIĞI NE OLMALIDIR?



Kan şekeri ölçüm sıklığını diyabetlinin ihtiyacları belirler. İnsülin pompası veya insülin enjeksiyonu kullanan ve gebe olan diyabetikler glisemi kontrolü sağlanana kadar hergün günde 4 kez glisemi ölçümü yapmalıdır. Ölçümlerin sabah kahvaltısından, öğle ve akşam yemeğinden ve gece öğününden önce yapılması önerilir.

Glisemi kontrolü sağlandığında ölçümlerin sıklığı haftada 3-4 kez yapılabilir.

Glisemi kontrolü olmayan ve insülin kulanmayan tip 2 diyabetiklerin sabah kahvaltıdan önce ve öğünden 2 saat sonra postprandial glisemi takibi yapması gereklidir. Glisemi kontrolü sağlanan tip 2 diyabetikler glisemi kontrolü için yalnız idrarda şeker ölçümü yapabilirler.