Fauci: Her yıl Covid-19 aşısı olmamız gerekebilir

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, Covid-19'un yeni varyantlarına karşı her yıl güncellenmiş destek dozu aşısı yaptırmak gerekebileceğini söyledi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 06.09.2022 - 23:42 | Son Güncelleme : 06.09.2022 - 23:50

Fauci: Her yıl Covid-19 aşısı olmamız gerekebilir

Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl Covid-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı.

Fauci: Her yıl Covid-19 aşısı olmamız gerekebilir - 1

Beyaz Saray, Covid-19 ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, "Covid-19'un her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Covid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir" dedi.

Beyaz Saray Covid-19 Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, "Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...