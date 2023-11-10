FDA sivrisinek kaynaklı hastalığa ilk aşı onayını verdi

Chikungunya virüsüne bağlı son 15 yılda en az 5 milyon vaka bildirildiğini belirten FDA, “Ixchiq'in güvenliği Kuzey Amerika'da yürütülen, 18 yaş ve üzeri yaklaşık 3 bin 500 katılımcının bir doz aşı aldığı iki klinik çalışmada değerlendirildi” dedi.



Aedes aegypti ve Aedes albopictus cinsi sivrisineklerden insanlara bulaşan virüsün, anneden bebeğe doğum anında veya emzirme sırasında nadiren geçtiği ve insandan insana doğrudan bulaştığına dair bir kanıt olmadığı bilinmektedir. Kelime anlamı yerel Tanzanya dilinde ‘iki büklüm yapan’ demek olan Chikungunya virüsü kaynaklı hastalık, eklem iltihapları ve şiddetli ağrılara bağlı hastanın hareketlerinde ve duruşunda kısıtlanma gelişmesi sebebiyle bu ismi almıştır.