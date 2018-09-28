Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Nedim ve Esengül İlgin'in kızları olan Hira İlgin (3), 2,5 yaşındayken Guillain Barre sendromu hastalığına yakalandı.



Boynundan aşağısı felç olan ve yürüyemez duruma gelen minik Hira, tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan minik Hira, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Yeşilbaş’ın gerçekleştirdiği kan değişimi tedavisinin ardından yoğun fizyoterapi sonucu destek alarak yürümeye başladı.



Tedavi sonrası hastaneden taburcu edilen minik Hira’nın yürümeye başlaması ise ailesini sevince boğdu.



Gerçekleştirilen başarılı operasyonla ilgili bilgi veren Yeşilbaş, GullianBarre sendromunun yılda yaklaşık her 100 bin insanda bir ortaya çıkan nadir bir hastalık olduğunu belirtti. Hira’nın üç aylık yoğun fizyoterapi sonrası bugün solunum desteği olmadan rahat nefes aldığını, beslendiğini ve kollarını rahatlıkla hareket edebildiğini ifade eden Dr. Yeşilbaş, “Bugün yine çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çocuğumuz GullianBarre sendromu nedeniyle bize geldi. Hastamız bize geldiğinde nefes almıyordu. Oksijen oranı ise düşüktü ve bu yüzden solunum cihazına bağladık. Hasta bizde 1,5 ay tedavi gördü. Her merkezde yapılmayan, özellikli bir iş olan plazma değişimi işlemini yaptık. Yaklaşık 10 gün boyunca hastanın bu sinir kılıflarına zarar veren antikorlar vücuttan temizlendi. Bu tedavi ile hastalığın ilerlemesi durduruldu” dedi.



“HİRA ARTIK DESTEKLİ YÜRÜYEBİLİYOR”



Hira’nın ailesinden destek alarak yürüyebildiğini ve birkaç ay içinde desteksiz de yürüyebileceğini dile getiren Yeşilbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Hastamızın nefes borusuna bir cihaz koyduk ve bu cihazla eve gönderdik. Eve gönderdiğimizde de boyundan aşağısı felç durumundaydı. Aileye eğitim verdik. Ailenin büyük emeğiyle fizyoterapi ile hastamız 3 aylık bir sürede solunum cihazından kurtuldu. Kendisi rahat nefes alabiliyor, öksürebiliyor ve yemek yiyebiliyor. Bizi çok mutlu eden bir durum. Hira artık destekli yürüyebiliyor ve aylar içerinde desteksiz de yürüyebilecek.”



Hira’nın durumundan sonra umutlarının kalmadığını, ancak Van’daki tedavi sonrası çocuklarının durumunun iyiye gittiğini dile getiren aile ise, çocuklarının yeniden yürümesine çok sevindiklerini ve operasyonu gerçekleştiren Dr. Osman Yeşilbaş’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

