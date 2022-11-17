Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ardından merak konusu oldu: Hamstring sakatlığı nedir?

Hamstring kas gurubu yaralanmaları futbolda en çok ve tekrarlı yaralanan kastır. Özellikle basketbol, futbol gibi sporlarda sık görülür. Kas gerilmesi ve çekmesi bir yaralanma olup uyluk arkası kasların birinde veya bir kaçında görülebilir.

Hamstring kas grubu; uyluğun arka kısmında yer alan Biceps Femoris, Semitendinosus ve Semimembranosus kaslarıdır. Bu kaslar, uyluğun arka bölgesi kasları veya ischiocrural kaslar olarak da adlandırılabilir ama sıklıkla bu kas grubu için hamstringler denilmektedir.



Hamstring kasları yürüme sırasında kalçanın ekstansiyonu sağlarken, aynı zamanda diz fleksiyonu yaptırır. Ayrıca bacak ve uyluk sabitlendiği zaman hamstring kasları gövdeye extansion hareketi yaptırırlar.



Hamstring kas gurubu yaralanma şekilleri



Son yıllarda yapılan çalışmalarda, farklı sporların farklı yaralanma mekanizmaları ile hamstrings kas kompleksindeki farklı bölgelerinde lezyonlara yol açtığı belirtilmiştir. Yüksek hızlı koşu tipi ve gerilme tipi olarak iki farklı tipte yaralanma bilinmektedir.



Futbol yada atletizm gibi sporlar sırasında ortaya çıkan yüksek hızlı koşu, biceps femoris kasının uzun başındaki yaralanmalarla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Gerilme tipi yaralanmalar, rugby, dans veya tekmeleme sporlarında, aşırı ekstansiyon pozisyonuna (kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu) uygulanan gerilme stresi sırasında ortaya çıkar.

Bunlar genellikle karmaşıktır, ancak esas olarak semimembranosus kasını ve onun proksimal tendonunu iskial tüberositeye yakın

yerinde görülür. Yaralanma mekanizmasının yanı sıra, farklı prognozlarda her bir kas içindeki hasarın kesin yeri de değişir.



Genellikle bir kasın proksimal kesimlerinde ortaya çıkan hamstring grubu kas zorlanmaları, iskial tübere daha yakın konumlandıkları için daha problemli olurlar. Proksimal tendonun tutulumu, aynı zamanda, yaralanma öncesi duruma dönmek için daha uzun süre alır.