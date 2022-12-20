Fibroblast nedir? Fibroblast tedavisi nasıl yapılır?

FİBROBLAST NEDİR?



Fibroblast, insan vücudunda bulunan olgun bağ dokularındaki hücrelere verilen isimdir. Bağ doku ipliklerini şekillendirecek olan proteinler bu hücreler tarafından üretilmektedir. Bu hücrelerin en önemli görevi, parlaklık ve esneklik sağlayan kolajen ve elastin üretiminin sağlamasıdır. Bununla birlikte fibroblast hücrelerinin ürettiği yapısal protein, cilt sağlığını korumada önemli bir rol oynamaktadır.

FİBROBLAST TEDAVİSİ NEDİR?



Organizmada bulunan fibroblastlar, zaman içerisinde elastin ve kolajen üretme yeteneklerini kaybederler. Özellikle cildin güneşe maruz kalan bölgelerindeki fibroblastlar zamanla bozulur ve sayıları azalır. Cildin esnekliği kaybolur, kırışıklıklar oluşarak, çökme ve sarkma gibi durumlar gözlenir. Bu etkiler, kişinin kendisinden alınan dokudan elde edilen fibroblastlar ile tedavi edilir.

Kök hücre tedavisi olan fibroblast tedavileri; yüz boyun ve dekolte bölgesinde kırışıklıkların azaltılması, çene ve boyun bölgesinde gözlenen sarkmaların giderilmesi, sivilce ve yara izlerinin iyileştirilmesi, güneş hasarı ve sigara gibi çevresel etmenler nedeniyle canlılığını yitirmiş, mat ve gözenekli görüntünün yenilenmesi için kullanılır.

FİBROBLASTLAR NASIL UYGULANIR?



Uygulama için öncelikle "punch" adı verilen bir aletle kulak arkasından 3-4 santimetrik çok küçük bir cilt alanı çıkarılır. Alınan cilt parçası ve kan özel taşıma kaplarında ve steril bir ortamda fibroblast kültürü yapan özel laboratuvarlara gönderilir.



Laboratuvarda 3-6 hafta boyunca çoğalan fibroblastlar, uzman doktor tarafından işlem yapılacak bölgeye, küçük iğneler yardımıyla zerk edilir. İşlem sonrasında kısa süreli morluklar görülebilir.



Bu uygulama iki aşamada gerçekleştirilir. Etkisi 2-3 yıla kadar sürer.



UYGULAMA SONRASINDA NELER YAPILMALI?



Uygulamanın erken dönemlerinde güneşlenmek ya da bronzlaşmak hasarlı bölgelerde zararlı etkilere neden olabilir. Bu nedenle, erken dönemde güneşte yanmaktan ve bronzlaşmaktan kaçınılmalıdır.



Gündüz şartlarında güneş koruyucu kremlerle ve geniş kenarlı şapkalarla güneşten korunulmalıdır.



Uygulamaya bağlı travmatik etkiyi azaltmak için buz aküsü yardımıyla soğuk kompres yapılabilir.



Öte yandan Fibroblast tedavisi, kişinin kendi hücreleri ile yapıldığından dolayı vücutta herhangi bir yan etki gözlenmez. Sadece geçici olarak ciltte şişlik, enjeksiyon bölgesinde morluk ve kızarıklık görülebilir. Etki süresi ve kalıcılığı diğer uygulamalara oranla yüksektir.

