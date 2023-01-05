Folat nedir? Folat değeri kaç olmalıdır? Hangi yiyecekler folat içerir? Folat eksikliği hangi sorunlara yol açar?

FOLAT VE FOLİK ASİT ARASINDAKİ FARK NEDİR?



"Folat" ve "folik asit" terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılsa da aslında aynı vitaminin (B9 vitamini) farklı formlarıdır. Birçok gıda, bu vitaminin doğal formu olan folat (B9 vitamini) içerir.

Folik asit ise gıda takviyesi olarak mevcuttur veya gıdalara eklenir. Folik asit genellikle multivitaminler gibi diyet takviyelerinin formülünde bulunur.



Folattan farklı bir yapıya sahip olan folik asitin, vücuttaki etkileri de biraz farklıdır. Folat, folik asit ve 5-MTHF dahil olmak üzere tüm B9 vitamini formlarını kapsayan genel isimdir. Folik asit, bu vitaminin spesifik bir sentetik şeklidir.

FOLAT HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Vücudun folat üretmemesi nedeniyle folatın beslenmeyle alınması gerekir.



Folat, aşağıda belirtilen bitkisel ve hayvansal kaynaklardan alınabilir.



-Narenciye

-Yumurta

-Sığır karaciğeri

-Ispanak

-Kuşkonmaz

-Avokado

-Brokoli

-Pancar

-Bamya

-Tohumlar & Kuruyemiş

-Fasulye, bezelye ve mercimek

-Marul

-Şalgam

-Papaya

-Brüksel lahanası

-Karnabahar

-Dolmalık Biber.

FOLAT EKSİKLİĞİ HANGİ SORUNLARA YOL AÇAR?



Folat eksikliği birçok sağlık sorununa yol açabilir.



Folat eksikliği;



-Kansızlık,

-Kalp hastalığı,

-Bazı kanser türlerinde riskin artması gibi sorunlara yol açabilir.

Ayrıca gebelerin yeterince folat almaması, bebeklerde doğumsal anormalliklere neden olabilir.



GÜNLÜK FOLAT İHTİYACI NE KADARDIR?



Yetişkinlerin her gün yaklaşık 400 mikrogram folata ihtiyacı vardır. Hamilelik ve emzirme döneminde folat ihtiyacı artabilir. Hamilelik sırasında 400 ila 600 mikrogram önerilir.



Vücut 15-30 miligram folat depolar. Bu folatın çoğu karaciğerde ve geri kalanı da kan ve dokulardadır.



Gelişimsel dönemlere göre günlük folat ihtiyacı:



0-6 ay: 65 mikrogram

7-12 ay: 80 mikrogram

1-3 yaş: 150 mikrogram

4-8 yaş: 200 mikrogram

9-13 yaş: 300 mikrogram

14-18 yaş: 400 mikrogram.