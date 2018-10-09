2007-2014 yılları arasında Fransa'nın kırsal kesiminde yer alan üç bölgede 14 bebek kolsuz, bacaksız veya elsiz olarak dünyaya geldi. Yerel halk ve sivil toplum örgütlerine göre sakat doğumların sorumlusu tarımda kullanılan zararlı pestisitler.



Bölgede araştırma yapan Fransız Sağlık Bakanlığı, incelemeler sonucu ilaç veya başka bir neden tespit edemediklerini ifade etti.



AB BİR SÜREDİR GLİFOSFATI TARTIŞIYOR

Fransa'nın Ain, Loire Atlantique ve Bretagne bölgelerinde dünyaya gelen elsiz, kolsuz veya bacaksız bebekler Avrupa Birliği’nde bir süredir devam eden tarım ilacı glifosatın sağlık üzerinde zararlı olduğu iddialarına yeni bir boyut kazandırdı.



Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Fransız sağlık dernekleri, bakanlığı yanlış yöntem uygulamakla suçlarken durumun vahim olduğunun altını çizdi.



Öte yandan, Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız Yannick Jadot ise devleti pestisitlerin zararlarını görmezden gelmekle suçlarken AB, yaklaşık iki yıl süren tartışmaların ardından glifosfatın 5 yıl daha tarım ilacı olarak kullanılmasını geçtiğimiz kasım ayında onaylamıştı.