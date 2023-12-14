Gece uyumayanların tip 2 diyabete yakalanma riski daha yüksek

Uyku alışkanlıkları ile diyabet ilişkisi üzerine yapılan ve 8 yıl süren çalışma, gece kuşlarının diyabete yakalanma riskinin yüzde 72 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar geç uyuyup geç uyanmanın ve beraberinde gelen sağlıksız alışkanlıkların tip 2 diyabet gibi bazı kronik hastalıklara yol açtığını buldu.
Araştırma sorumlusu Sina Kianersi, "Gece uyumayan insanlar aynı zamanda daha sağlıksız beslenmeye, fiziksel olarak daha az aktif olmaya ve alkol kullanımına yatkın oluyor. Bu kişiler genelde daha çok sigara içen ve tavsiye edilen 7 saatlik gece uykusunun ya çok altında ya da çok üstünde saatler uyuyan bireyler." dedi.
Sağlıksız alışkanlıklar denklemden çıkarıldığında gece uykusu uyumayan insanların tip 2 diyabete yakalanma ihtimali yüzde 19'a düşüyor.
GECE UYUMAMAK ÖMRÜ KISALTIYOR
Bu çalışma, uyku düzeni ile hastalığa yol açabilecek sağlıksız davranışlar arasında bir bağlantı kuran ilk çalışma değil.
Haziran ayında yayınlanan bir araştırmaya göre gece kuşlarının erken ölme ihtimali daha yüksek.
Bunun çoğunlukla geç saatlere kadar uyanık kaldıklarında geliştirdikleri içki ve sigara gibi kötü alışkanlıklar nedeniyle olduğu ortaya çıktı.
2022'de yapılan bir araştırma gece kuşlarının erken uyanan insanlara göre daha hareketsiz olduklarını, dinlenirken ve aktifken daha az yağ yaktıklarını belirledi.
Gece kuşlarının insüline dirençli olma ihtimali de daha fazla. Bu kişilerin tip 2 diyabet ve kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan karın bölgesinde bölgesel yağlanma seviyeleri daha yüksek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Diyabet
- Sağlık
- Uyku