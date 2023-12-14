Gece uyumayanların tip 2 diyabete yakalanma riski daha yüksek

GECE UYUMAMAK ÖMRÜ KISALTIYOR



Bu çalışma, uyku düzeni ile hastalığa yol açabilecek sağlıksız davranışlar arasında bir bağlantı kuran ilk çalışma değil.



Haziran ayında yayınlanan bir araştırmaya göre gece kuşlarının erken ölme ihtimali daha yüksek.



Bunun çoğunlukla geç saatlere kadar uyanık kaldıklarında geliştirdikleri içki ve sigara gibi kötü alışkanlıklar nedeniyle olduğu ortaya çıktı.



2022'de yapılan bir araştırma gece kuşlarının erken uyanan insanlara göre daha hareketsiz olduklarını, dinlenirken ve aktifken daha az yağ yaktıklarını belirledi.



Gece kuşlarının insüline dirençli olma ihtimali de daha fazla. Bu kişilerin tip 2 diyabet ve kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan karın bölgesinde bölgesel yağlanma seviyeleri daha yüksek.

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