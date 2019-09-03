Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, kanserojen maddelerin elleyerek, koklayarak ve dokunarak anlaşılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Tüketiciler; Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile güvensiz bulunan ürün gruplarına ilişkin fotoğraf, marka, model ve o ürünün hangi risklere karşı sınıfta kaldığını görebiliyor. Bu internet sitesinde geçtiğimiz aylarda yaptığımız denetim sonuçlarını takip etmeniz mümkün." dedi.



Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Karaaslan, tüketicilerin kırtasiye malzemesi, okul kıyafeti ve diğer ürün gruplarında nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.



Kanserojen maddelerin elleyerek, koklayarak ve dokunarak anlaşılmasının mümkün olmadığını aktaran Karaaslan, bakanlığın mevzuatının AB mevzuatına birebir uyumlu olduğunu ve bu çerçevede 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini artırarak sürdürdüklerini kaydetti.



“GÜVENSİZ ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARA ÇOK CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR”



Denetimlerin yanında tüketicileri aydınlatmak için de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Karaaslan, Alo 175 hattına gelen ihbar ve şikayetleri titizlikle incelediklerini vurguladı.



Karaaslan, söz konusu denetimleri 2011 yılından beri gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, denetim sonucu güvensiz buldukları üretici ve ithalatçılara çok ciddi yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.



Bakanlık olarak hem üretici hem de tüketici için yapılan bilinçlendirme çalışmaları ile denetimler neticesinde ürünlerdeki zararlı madde tespitinin her yıl azaldığını gördüklerini belirten Karaaslan, tüketicilerin merdiven altı satış noktalarından uzak durmaları gerektiğini anlattı.



"GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN YURDA GİRİŞİNE ENGEL OLUYORUZ"



Meral Karaaslan, bakanlık tarafından açılan internet sitesine ilişkin bilgi vererek, "Tüketiciler; Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile güvensiz bulunan ürün gruplarına ilişkin fotoğraf, marka, model ve o ürünün hangi risklere karşı sınıfta kaldığını görebiliyor. Bu internet sitesinde geçtiğimiz aylarda yaptığımız denetim sonuçlarını takip etmeniz mümkün." diye konuştu.



Gümrüklerden Türkiye'ye giren ithal ürünlerde de risk odaklı denetim yaptıklarını ve güvensiz ürünlerin yurda girişine engel olduklarını vurgulayan Karaaslan, bakanlığın denetim ekiplerinin yerli ve ithal ürün ayrımı yapmaksızın bütün satış noktalarında denetimlerini sürdürdüğünün altını çizdi.



“TEKSTİL ALIŞVERİŞİNDE PAMUKLU VE YÜNLÜ KUMAŞ TERCİH EDİN”



İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özipek ise herkesin tekstil alışverişinde pamuklu ve yünlü kumaş tercih etmesi gerektiğini belirterek, kumaşların özellikle boyalarına ve kumaşta kullanılan kimyasal maddelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.



Boyar maddelerin içerisindeki kanserojen maddelerin doğrudan doğruya temasla değil, parçalanarak terle birlikte vücuda girdiğini aktaran Özipek, "Laboratuvarda bunun tespitini yapıyoruz. Bu kimyasalların hormonal ve kanserojen etkileri var." şeklinde konuştu.



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