Göz kanlanması nedir? Göz kanlanmasına ne iyi gelir?

GÖZ KANLANMASI NEDİR?



Gözdeki damarların genişlemesi sonucu da göz kanlanması oluşabilir. Genişleyen kan damarlarının içinin kanla dolması sonucunda göz kızarık görünür. Kan damarlarının genişlemesinin sebebi ise gözün dışını kaplayan kornea tabakasının oksijen ihtiyacının karşılanmamasıdır. Normal koşullar altında kılcal kan damarları gözükmez. Fakat oksijen ihtiyacının karşılanmamasına ve kanın yoğunlaşmasına karşılık kılcal kan damarları görünür hale gelir. Dolayısıyla da gözde kanlı bir görüntü olur.



GÖZ KANLANMASI BELİRTİLERİ



Göz kanlanması, gözün beyaz bölgesinde oluşan kanlı ve damarlı görüntü olarak tanımlanabilir. Bunun dışında gözün dışından bir görüntü oluşmayabilir. Göz kanlanması belirtileri şu şekilde sıralanabilir:



- Gözün beyaz bölümünde kızarıklık,

- Kaşıntı ve tahriş hissi,

- Gözde ağrı,

- Gözde dolgunluk hissi,

- Bulanık görme, görüntü kısıtlığı

- Işığa karşıduyarlılık,

- Gözde şişme.

GÖZ KANLANMASI SEBEPLERİ NELERDİR?



Göz kanlanmasına neden olan etkenler aşağıdaki sorunlardan olayı ortaya çıkabilir:



- Uykusuzluk,

- Yüksek basınçla öksürmek,

- Çok uzun süre öksürmek,

- Göz kuruluğu,

- Alerjik reaksiyonlar,

- Göz içerisinde oluşan iltihaplanmalar,

- Arpacık,

- Kirpik iltihaplanmaları,

- Gözü çok sert kaşımak,

- Lensi yanlış takmak,

- Tansiyon,

- Kusma,

- Ağır yük kaldırma,

- Travmalar, yaralanmalar ya da göze alınan darbeler,

- Kan pıhtılaşma sorunları,

- Göz kanseri,

- Kan inceltici ilaç kullanımı,

- Anevrizma,

- Diyabet,

- Retinal yırtık,

- Gözün arkasında sıvı birikimi,

- Yaşa bağlı rahatsızlıklar.

GÖZ KANLANMASI NASIL GEÇER?



Göz kanlanmasının tedavisi, kanlanmaya neden olan hastalığa göre değişkenlik gösterir. Genellikle kendiliğinden 1-2 haftaya kadar geçen göz kanlanması bazı durumlarda uzun süreli olabilir. Fakat göz kanlanmasının altında farklı nedenler de yatabilir. Bu gibi durumlarda uzman bir doktorun teşhisi koyması gerekir.

Yüksek tansiyon nedeniyle göz kanlanması sorunu ortaya çıkıyorsa yüksek tansiyonun tedavi edilmesi gerekir. Daha ciddi göz hastalıklarında uygulanan tedavi ise farklıdır.



Göz kanlanması tedavisi için genellikle göz damlaları önerilir. Doktor muayenesi sonrasında şişlikler için steroid içeren göz damlaları, bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotikli damlalar, ağrıların geçmesi için ağrı kesici içeren göz damlaları, viral enfeksiyonlar için ise antiviral göz damlaları verilir. Şayet gözde bulunan ve kanlanmaya neden olan damarlarda ciddi yaralanmalar söz konusuysa lazer cerrahisinden yardım alınarak tedavi gerçekleştirilebilir. Tüm tedavi yöntemlerinde hastaların gözlerini korumaları için bir süre göz bandı takmaları gerekebilir.



Bazı durumlarda ise sadece hastanın yaşam tarzını değiştirmesi yeterli olur. Uyku ve beslenme düzeninin sağlanması, göze uygulanan lokal kremlerin değiştirilmesi, makyaj temizliğinin doğru yapılması, mavi ekranlardan uzak durulması ve kişisel hijyene dikkat edilmesi bazı durumlarda göz kanlanmasının ve göz kanlanmasına neden olan sorunların giderilmesinde etkili olur.

Kimi zaman ise fazla alkol ve sigara tüketimi göz kanlanmasına neden olabilir. Bu durumda ise doktor kontrolünde hastanın sigara ve alkol geçmişi incelenerek bu zararlı alışkanlıkların giderilmesi hedef alınabilir.