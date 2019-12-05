"Grip vakalarında artış var!"

Virüsler neden oluyor baş ağrısından kas ağrısına kadar bütün vücudu etkiliyor. Grip, kış aylarında çok sık görülüyor.



KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, grip vakalarında artış olduğunu söylüyor:



“Son bir hafta 10 gündür ciddi derecede grip vakalrıyla karşılıyoruz. Poliklinikte çok fazla görmeye başladık. Okuldaki öğrenciler de taşıyorlar. Sayıda büyük bir artış var. Grip acımasız bir hastalık, yılda bütün dünyada 250 binle 500 bin kişi arasında ölümle seyreden bir hastalık.”



GRİPTEN KORUNMANIN YOLU GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN GEÇİYOR



Gripten korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önem taşıdığını dile getiren Dr. Özturan, “Bunun başında bol sıvı tüketmek, sigaradan, kapalı alanlardan uzak durmak gerekiyor. Bal son derece güvenilir, immün sistemini uyarıyor. Zencefil, nane, hardal, limon, ekinezya immün sistemini güçlendiriyor” diyor.



Dr. Özturan, risk grubunda olanlar için aşı yapılmasını önererek, “65 yaş üstü, kronik akciğer hastalığı olanlar, astımı olanlar, şeker hastası olanlar ya da kas hastalığı olan çocuklarda yüzde yüz koruyuculuğu olmamasına rağmen mevsimine uygun yani yeni yapılmış grip aşısı öneriyoruz” ifadelerini kullanıyor.



Grip tedavisinde antibiyotik işe yaramıyor. Dinlenmek hastalara iyi geliyor. Hastalığın yayılmaması için grip olanların sosyal hayattan, iş ve okuldan bir süre uzak durması şart.



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