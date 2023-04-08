Güney Kore’de ilk yerel maymun çiçeği vakası

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, yakın zamanda yurt dışı seyahat geçmişi olmayan bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Hastanın 3 Nisan Pazartesi günü deri döküntüsü şikayetiyle hastaneye geldiği, perşembe günü şüpheli maymun çiçeği vakası olarak değerlendirildiği ve yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 6’ya yükseldiği ifade edilirken, diğer 5 hastanın yurt dışı seyahati yaptığı, son hastanın ise son 3 ay içinde yurt dışına çıkmadığı ve enfekte bir kişiyle bilinen bir teması da olmadığı vurgulandı. Söz konusu hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

Güney Kore'de ilk maymun çiçeği vakası geçtiğimiz yıl 22 Haziran'da, 5. vaka ise bu yıl 13 Mart'ta tespit edilmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

MPV (Monkeypox virus) olarak da adlandırılan maymun çiçeği virüsü, "zoonoz hastalıklar" ailesine dahil. Zoonoz, omurgalı hayvanlardan insanlara geçen (zooantroponoz) ve insanlardan omurgalı hayvanlara geçen (antropozoonoz) herhangi bir enfeksiyon hastalığını tanımlayan terim. Kuduz, kuş gribi, domuz gribi ve deli dana hastalığı gibi birçok ağır ve önemli hastalık bu kategoride.



İnsanlara özellikle maymunlar ve çeşitli kemirgen türlerinden bulaşan MPV, enfekte hayvanlar, bunların salgıları veya kanları, dışkıları veya doku ile teması yoluyla oluşuyor. Hastalık, enfekte hayvanların etiyle temas edilmesi veya bunların tüketilmesi sonrasında da ortaya çıkabiliyor.



Maymun çiçeği için kuluçka süresi 7 ila 21 gün. İnsandan insana bulaşması mümkün, ancak bu son derece nadir görülür ve sadece çok yakın temasla gerçekleşir.