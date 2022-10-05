Güzellik salonlarına milyonluk 'estetik' cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden reklam veren güzellik salonlarının esas işlerinin yanı sıra tıbbi işlem yaptığını da ortaya çıkardı.



Sabah gazetesinin haberine göre bakanlık, yaptığı incelemeler sonucunda 9 güzellik salonuna idari para cezası keserken işletmelerin yaptığı reklamlara da durdurma kararı verdi.



"TIBBİ İŞLEM YAPILAMAZ"



Güzellik salonlarında "botoks, dudak renklendirme, dolgu, çatlak ve akne tedavisi, gıdı eritme, buz lazer epilasyon, gençlik aşısı PRP, kalça ve göğüs büyütme, estetik" gibi tıbbi işlemlerde yapıldığını belirleyen bakanlık her bir güzellik salonuna 155 bin 712'şer lira olmak üzere toplamda 1.4 milyon lira idari para cezası kesti.



Bakanlık, "Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Söz konusu tıbbi işlemler doktor kontrolünde ve sağlık kuruluşları bünyesinde uygulanmalıdır" hükmüne vardı.

