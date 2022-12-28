Halsizlik neden olur, nasıl geçer? Halsizliğe ne iyi gelir?

HALSİZLİK NEDEN OLUR?



Vücutta meydana gelen ani başlangıçlı (akut) ya da uzun süreli (kronik) enfeksiyonlar da kişinin bedenen halsiz kalmasına neden olabilir.

Zayıflığın diğer olası nedenleri, botulizm, böcek ilaçları gibi kimyasal maddelere direk veya indirek maruziyet ya dabesin zehirlenmeleri de olabilir. Ayrıca aşağıda sıralanan bazı rahatsızlıklar da halsizliğe yol açabilir:

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS; kas zayıflığına ve sakatlığa neden olan ciddi bir nöromüsküler hastalıktır.),

- Anemi,

- Kanser tedavileri,

- Şeker hastalığı,

- Toksik maddelere veya zehirlere maruz kalma,

- Fibromiyalji (Vücutta ağrı, sertlik ve hassasiyete neden olan kronik ağrı durumları),

- Hipotiroidizm,

- Enfeksiyonlar (Lyme, hepatit, HIV/AIDS gibi),

- Yetersiz beslenme,

- Multipl skleroz (Beyni ve omuriliği etkileyen, halsizliğe ve başka sorunlara neden olan rahatsızlık),

- Kas yıkımı (Rabdomiyoliz),

- Kas distrofileri (Kas dokusunun ilerleyici kaybına ve kas güçsüzlüğüne neden olan kalıtsal bir bozukluktur.),

- Myastenia gravis (Kas dokusunun ilerleyici kaybına ve kas güçsüzlüğüne neden olan otoimmün bir bozukluktur.),

- Vitamin eksiklikleri (Demir, B12, folik asit vb.)

- Polimiyozit (Yaygın iltihaplanma ve kasların zayıflığı),

- Solunum yetmezliği durumları (Astım, KOAH, akciğer ödemi gibi),

- Aritmiler (Düzensiz kalp atışları),

- Konjestif kalp yetmezliği,

- Dehidrasyon (Şiddetli ve tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit edebilen vücut sıvı ve elektrolitlerin kaybı),

- Böbrek yetmezliği.

Karın ağrısı, genel vücut krampları, ateş, titreme veya genel bir hastalık hissi gibi diğer semptomlarla birlikte halsizlik varsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

HALSİZLİK TEDAVİSİ NASIL OLUR?



Halsizliğin tedavisi için öncelikle, halsizliğe sebep olan etken ya da etkenlerin neler olduğunu saptamak gerekir. Ancak bazen herhangi bir hastalığa bağlı olmadan gelişen bazı halsizlik durumları vardır. Örneğin mevsim değişiklikleri, bazı ruhsal bozuklukların yaşandığı geçici zaman dilimleri, yetersiz uyku aldığınız zamanlarda halsizlik görülebilmektedir.

Şayet halsizlik şikayetiniz sürekli devam eden bir durum almışsa ve artık yaşam kaliteniz düşmüş ise hemen doktora başvurmanız gerekir. Doktorunuz sizin hâlsizliğinizin sebebi altında yatan herhangi bir hastalık olup olmadığını belirler. Şayet bir hastalığa bağlı halsizlik yaşıyorsanız, o hastalığın tedavi sürecine geçilir.

Örneğin kansızlık yüzünden halsizlik yaşadığınız tespit edilirse, kan takviyesi yapılır veya tiroid bezleriniz az çalıştığı için halsizlik yaşıyorsanız, tiroid bezlerinizi daha hızlı çalıştıracak tedaviye geçilir. Halsizlik sorunu yaşıyorsanız, asla kendi başınıza doktora gitmeden, muayene olmadan, kulaktan dolma laflar ile çeşitli vitaminler içmemelisiniz. Zira vücuda verilen fazla ve bilinçsiz vitaminler sizin zehirlenmenize yol açabilir.



HALSİZLİK ŞİKAYETİNİZ VARSA YAPTIRMANIZ GEREKEN TESTLER



Halsizlik sorununuz sürekli ise ve sizi günlük yaşam temponuzdan geride bırakıyorsa, kesinlikle bir doktora başvurmalısınız. Halsizlik için yaptırmanız gereken genel testler arasında, kan testleri, tiroid testleri, şeker testleri, eklemlerle ve romatizmalı hastalıklarla ilgili olup olmayacağını belirlemek için gerekli testleri yaptırabilirsiniz.



HALSİZLİK ŞİKAYETİ İÇİN ARA ÖĞÜNLERDE NELER YENMESİ GEREKİR?



Halsizlik şikayetinden kurtulmak için yapılacak en doğru şeylerden biri de, ara öğün yeme düzenine alışmaktır. Bazı besinler doğru saatlerde vücudunuza vermezseniz, gün içinde halsiz düşmeniz kaçınılmaz olur.

Özelikle ikindi vakti yani, öğlen ile akşam yemeği arasındaki sürede kesinlikle bir miktar besin tüketmelisiniz. Öğlen 12 ile akşam 7 arasında süreye iki ara öğün koyup, birinde bir adet meyve, diğer ara öğünde diyet türü bisküviler veya kalorisi düşük besinler tüketmeniz halsizliğinizi ortadan kaldırmak için son derece faydalı olacaktır.