Öykü Arin Yazıcı için umutlu bekleyiş sürüyor.



Aile, annesinden yarı uyumlu ilik nakli olan küçük kızın başından bir an olsun ayrılmıyor.



Anne Eylem Yazıcı, “Benden toplanan kök hücre yine aynı gün Öykü Arin’e verildi. 20 gün içinde onların filizlenmesini bekliyoruz. Kesinlikle, bütün kalbimle naklin başarılı olacağına inanıyorum” dedi.



İzmir'de yaşayan 4 yaşındaki Öykü Arin, löseminin nadir görülen bir türüne yakalandı. İyileşmesi için tek çare ilik nakliydi.



Aile, uygun donörün bulunması için yurt içinde ve yurt dışında kampanya başlattı.



Binlerce kişi Türk Kızılay’ına giderek kök hücre bağışında bulundu.



Ancak henüz sevindirici haber gelmedi.



Bunun üzerine anne Eylem Şen Yazıcı'dan Öykü Arin'e yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Ameliyat, Antalya'daki özel hastanede gerçekleşti.



Doktorlar, iliğin yerleşip çoğalmasını bekleyecek. İlik, Öykü'nün vücudunda çalışmazsa takviye yapılacak. Yarı uyumlu naklin başarısız olma ihtimaline karşı uygun donör arayışı sürüyor.



Haluk Levent kampanyaya destek olmak için 23 Nisan'da umhuriyet Meydanında bir konser verecek. Konserde kök hücre bağışının önemine dikkat çekilecek.



VİDEO: ÖYKÜ ARİN'E ANNESİNDEN YARI UYUMLU İLİK NAKLİ YAPILDI