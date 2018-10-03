LiveScience'ın haberine göre, araştırma, hastane perdelerinin metisiline dirençli süper bakteri Staphylococcus aureus (MRSA) dahil çok sayıda bakteriyi barındırabildiğini ortaya koydu.
Winnipeg'de Sağlık Bilimleri Merkezi Bölgesel Yanık/Plastik Cerrahi Biriminde yürütülen araştırmada, yeni yıkanmış hastane perdelerinin 8'i hastaların yatırıldığı, 2'si ise hastaların bulunmadığı bölüme asıldı. Uzmanlar, 3 hafta boyunca birkaç gün arayla perdelerden örnekler aldı.
Hastane perdelerinde asılmalarından sadece 3 gün sonra mikrop üremeye başladığı, 14. güne gelindiğinde hastaların kaldığı bölümde 5 perdede MRSA'ya rastlandığı belirtildi.
HASTANE PERDELERİ EN AZ İKİ HAFTADA BİR YIKANMALI
Uzmanlar, bu süre zarfında MRSA taşıyıcısı hastanın tedavi edilmediğine dikkati çekerken, kirliliğin 3. haftanın sonunda kabul edilebilir seviyenin üzerine çıktığı, hastaların girmediği bölümdeki 2 perdenin ise 3 hafta boyunca temiz kaldığı kaydedildi.
Hastanelerde yataklar arasına asılan perdelerin en azından 2 haftada bir yıkanması tavsiyesinde bulunulan araştırmanın ayrıntıları "American Journal of Infection Control" dergisinde yayımlandı.
Hastane perdeleri mikrop yuvası olabilir
Anadolu AjansıSağlık
Kanada'da 3 hafta süren bir araştırma sonucuna göre hastanelerde yataklar arasına asılan perdeler mikrop yuvası olabilir. Hastane enfeksiyonları açısından risk yaratabilecek perdelerin en az iki haftada bir yıkanması öneriliyor.
LiveScience'ın haberine göre, araştırma, hastane perdelerinin metisiline dirençli süper bakteri Staphylococcus aureus (MRSA) dahil çok sayıda bakteriyi barındırabildiğini ortaya koydu.