Hava kirliliğiyle mücadelede en etkili bitki belli oldu

Çoğu bitkilendirme projesinde, hava kirliliğinin şehirlerde en yoğun olduğu kış aylarında yaprak döken ağaçlar kullanılıyor.



Bu nedenle bilim insanları özellikle havanın en kirli olduğu kış aylarında tüm yıl boyunca havayı temizlemeye yardımcı olabilecek yaprak dökmeyen ağaçlara odaklandı.



Bilim insanları her gün yaklaşık 80 bin aracın geçtiği bir karayolunun kenarına 10 yaprak dökmeyen ağaç yerleştirdi.



Araştırmanın sonucunda hangi ağacın en çok kirlilik parçacığını yakaladığını görmek istiyorlardı.



Daha pürüzlü yüzeylere ve ince tüylere sahip yaprakların daha fazla kirletici madde yakalayacağı düşünülüyordu. Ama bu teori kanıtlanamadı.



Hava kirliliğini temizlemede en etkili yaprak türleri diken şeklindeydi; doğrusal ve sivri.

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Çalışmada belirlenen ağaçlar arasında kartopu, beyaz sedir, sitka ladin, bodur çam, Çin ardıcı ve Japon çobanpüskülü yer aldı.



Çalışma ayrıca stomaların (yapraktaki gözenekler) bitkilerin hava kirliliğini "yakalamasına" yardımcı olabileceğini öne sürdü.



Porsuk ağacı bu süreçte yaprağın gözenekli alt kısmında daha fazla kirlilik parçacığı topladı.



Ağacın yaprağının diğer tarafı yüzde 47 daha pürüzlü. Bu durum pürüzlülüğün kiri yakalamak konusunda daha önemli olduğunu öne süren önceki araştırmaları bir noktada çürütüyor.

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Porsuk ağacının besi hayvanları için zehirli olması nedeniyle tarihte veba kurbanlarının mezarlarına ölüleri korumak için dikildiği biliniyor.



Aynı zamanda insanların büyükbaş hayvanlarını kilise arazisinde otlatmalarını engellemek için kilise bahçelerine porsuk ağacı dikildiği düşünülüyor.



Porsuk ağacı, daha çok kireçli topraklarda yetişiyor. Türkiye'de yetiştiği alanlar ise genellikle Kuzey Anadolu ve Toroslar. Bu bölgede bulunan toprak yapısı porsuk ağacı için oldukça ideal. Özellikle Rize ve Trabzon civarlarında sıklıkla porsuk ağacıyla karşılaşmak mümkün. NTV’yi sosyal medyadan takip edin