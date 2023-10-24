Heimlich manevrası nedir, ne demek? Heimlich manevrası nasıl yapılır?

BİLİNCİ AÇIK KİŞİLERDE HEİMLİCH MANEVRASI



• Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.



• Hastanın yanında veya arkasında durulur.



• Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.



• Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur.



• Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.



• Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich manevrası yapılır.



• Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.



• Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.



• Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.



• Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.



• Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.



• Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır.



• Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.



• 112’den tıbbi yardım istenir.