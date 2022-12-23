Hemipleji nedir ve neden olur? Hemipleji belirtileri, tanısı ve tedavisi

HEMİPLEJİ (İNME) NEDİR?

Hemipleji, beyin hücrelerinin hasar görmesi ya da beyin damarlarında oluşan tıkanıklık nedeniyle meydana gelen; vücudun sağ veya sol tarafında hareket kaybıyla sonuçlanan bir tablodur. Hemiplejiye kısmı felç de denilebilir. Genelde orta yaş ve üzerinde görülse de her yaştan kişi bu risk altında olabilir.

Hemipleji vücudun sol veya sağ tarafını etkileyebilir. Beynin hangi tarafı bu sorundan muzdaripse vücudun karşı tarafı semptomlar gösterir. Beynin bir kısmına bir sebepten dolayı kan akışı kesilirse ya da azalırsa beyin dokusunun oksijen ve besin almasını engelleyen bir felç meydana gelir. Beyin hücreleri hızlı bir şekilde ölmeye başlar. Bu durum hemiplejidir.

Hemipleji, acil bir durumdur ve bu durumda hızlı tedavi çok önemlidir. Hızlı müdahale beyin hasarını ve bunun getirdiği tüm komplikasyonları azaltır.



HEMİPLEJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyindeki hasara, hasarın büyüklüğüne, yerine ve şiddetine göre hemiplejinin çeşitli belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler şöyle sıralanabilir:



- Sağ veya sol taraftaki kol ve bacak kaslarında sertleşme, hareket kaybı



- Yürüme problemleri



- Denge problemleri



- Uyuşma



- Konuşma bozuklukları



- Hafıza kayıpları



- Yer kavramının algılanmasında sorunlar



- Davranış değişiklikleri



- Odaklanmada zorluk



- Görme sorunları, çift görme



- Şiddetli baş ağrısı.

HEMİPLEJİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hemipleji için tedavi yöntemleri, hemiplejinin nedenine ve semptomların şiddetine bağlıdır.

Hemiplejisi olan kişiler genellikle nöroloji uzmanları, fizyoterapistler, rehabilitasyon terapistleri ve ruh sağlığı uzmanlarını içeren multidisipliner bir rehabilitasyona girerler.

Acil olarak nöroloji uzmanına başvuran hastada ilaçlı tedavi uygulanır. İlaçlı tedavide amaç oluşacak hasarların önüne geçmektir.

Hemipleji kontrol altına alınınca hastanın durumuna göre fizik tedavi yöntemleri devreye girebilmektedir. Tedavi ne kadar erken başlarsa tedavi o kadar hızlı gerçekleşir.

Hemiplejide nöroloji uzmanı, beyin cerrahı, fizyoterapist, ortez uzmanı, dil ve konuşma terapisti, psikologlardan oluşan bir ekiple tedavi görülmelidir.

Hemipleji fizik tedavi ile tedavi edilebilmektedir. Hemipleji rehabilitasyonunda nörofizyolojik yaklaşım ön plandadır. Hemipleji rehabilitasyonu multidisipliner olmalıdır. Fizik tedavi kısmında hastanın durumuna göre hemipleji egzersizleri verilebilmektedir.