Hemoptizi (Kanlı öksürük) nedir? Belirtileri nelerdir? Kan tükürme nasıl tedavi edilir?

HEMOPTİZİ (KAN TÜKÜRMEK) NEDİR?



Kan tükürmek (hemoptizi olarak da bilinir), solunum yolunuzdan gelen (akciğerler ve boğaz) kan veya kanlı mukusun öksürme veya tükürme yoluyla dışarı atılması anlamına gelir. Birçok nedeni olabilen yaygın bir durumdur. Bu nedenlerden bazıları çok ciddi olabilir.



Kan tükürmek ile kan kusmak aynı şey değildir. Öksürerek çıkan kan genellikle kabarcıklı görünür ve mukusla karışır. Kırmızı veya pas renkli olabilir ve genellikle az miktardadır. Kan kusmak, ağzınızdan çok miktarda kanın atılması anlamına gelir.



KAN TÜKÜRMEK (HEMOPTİZİ) NEDEN OLUR?



Kan tükürme nedenleri hafif ile ciddi arasında değişir. Bronşit, kan tükürmenin en yaygın nedenlerinden biridir.



Diğer nedenler şunları içerebilir:



-Akciğerde kan pıhtısı



-Pulmoner aspirasyon (akciğerlere kan solumak)



-Pulmoner emboli (akciğerlerinizdeki bir arterin tıkanması)



-Konjestif kalp yetmezliği



-Bronkoskopi biyopsisinden kaynaklanan tahriş



-Bronşektazi (akciğerlerinizdeki arterlerin genişlemesine neden olan bir -durum)



-Kistik fibroz

-Akciğer kanseri



-Boğazınızı tahriş eden aşırı, şiddetli öksürük



-Zatürre



-Kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak



-Tüberküloz



-Lupustan kaynaklanan komplikasyonlar

-Akciğerlerinizin arterlerinde yaralanma

-Vaskülit (akciğerinizdeki kan damarlarının iltihabı)

HEMOPTİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Hemoptizi belirtileri, öksürük ile birlikte gelen kanın dışarı atılması olarak ifade edilebilir. Öksürükle birlikte gelen kan miktarının fazla olması durumunda vakit kaybetmeden bir acil servise başvurulması gerekir.



Hemoptizi varlığının anlaşılması için uygulanabilecek olan çeşitli yöntemlerin bulunduğunu söylemek mümkündür. Hemoptizi varlığının doğrulanması için hastanın tıbbi geçmişinin bilinmesi gerekmektedir.

Akciğer grafisi, kan testleri ve bilgisayarlı tomografi gibi incelemelerin yapılması gerektiğini söylemek mümkündür. Bazı durumlarda ise acil müdahalenin oldukça önemlidir.

KAN TÜKÜRME NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Kan tükürme tedavisi altta yatan neden göre değişir. Hafif ve geçici kan öksürük baskılayıcılarla tedavi edilebilir.



İlk olarak, kanayan bir arteri embolize ederek (bloke ederek) veya bronkoskopi yoluyla kanama durdurulmaya çalışılabilir.



Durumun bir tümörden kaynaklandığı tespit edilirse cerrahi ve kanser tedavisi gerekebilir. Zatürree veya tüberküloz için antibiyotikler reçete edilebilir. Kanamaya neden olan iltihabı tedavi etmek için steroidler kullanılabilir.