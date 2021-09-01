Hemoroid (Basur) nedir? (Hemoroid belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?)

Hemoroid, rektum ve anüsün astarında bulunan ve bazen küçük kanamalara neden olan veya küçük kan pıhtıları oluşturan şişmiş vasküler dokulardır.

Hemoroid, dokular şiştiğinde, zayıfladığında ve onları destekleyen yapılardan çıktığında ortaya çıkar. Bu, anal bölgeye uzanan kese benzeri bir şişlik ile sonuçlanır.

Hemoroid her yaşta ortaya çıkabilir, ancak en sık 45-65 yaş arasındaki insanları ve genç insanlar arasında hamile kadınları etkiler.

HEMOROİD BELİRTİLERİ



- Dışkıda kan görülmesi



- Anüs yakınlarında kaşıntıya yol açan şişlik ya da ağrılı yumru

- Anüs çevresinde kaşıntı ve rahatsızlık hissi



- Oturmakla artan ağrı

HEMOROİD (BASUR) TEDAVİ YÖNTEMLERİ



Dış hemoroid, genellikle hastada rahatsızlık hissine neden olmadıkça spesifik bir tedavi gerektirmez.

Düşük dereceli iç hemoroidler ise etkili ilaçlar ve farklı ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu yöntemler ve ilaçlarla başarılı olunamazsa, komplikasyonlar gelişirse ya da hemoroid ileri derecede ise cerrahi tedavi seçenekleri gözden geçirilir.



HEMOROİDE NE İYİ GELİR?

Hemoroidin ilerlememesi için hastalar ilk önce beslenme alışkanlıklarını değiştirmelidir. Bağırsak sindirimi için olumlu sonuçlar doğuran lifli ve posalı besinlere ağırlık verilmelidir. Bol bol su içilmelidir. Ağrı kesici, fitil ve kremler de hemoroide etkili olabilir.

Uzun süreli hareketsizlik, hemoroid riskini artırır. Bu nedenle kişiler, düzenli egzersizlerle kendisini çok yormadan hemoroidi yaşamından uzak tutabilir.