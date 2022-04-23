Hipoglisemi nedir, belirtileri nelerdir?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Hipoglisemi, bir kişinin kan dolaşımında bulunan glikoz (şeker) miktarının desilitrede 70 miligramın altına düşmesi durumudur.

Diyabet kadar yaygın görülen bu rahatsızlığın nedeni yaygın şekilde şeker hastalığı ile bağlantılı olsa da bir başka pek çok sebep de kan şekerinin düşmesine neden olabilir.

Ayrıca karaciğer ve böbrek yetmezliği, insülinoma, pankreas tümörleri ve kullanılan bazı ilaçlar hipoglisemiye neden olabilir.

Hipoglisemi genellikle uzun süreli açlık sonrasında ortaya çıkar. Ancak bireyin vücudu ihtiyacı olandan daha fazla insülin ürettiği için, şeker oranı yüksek besinlerin tüketildiği öğünlerden sonra hipoglisemi atakları gözlemlenebiliyor.



HİPOGLİSEMİ BELİRTİLERİ

Titreme nöbetleri geçirmek



Bilinç kaybı yaşanması



Baş dönmesi



Sık sık düşme



Halsizlik hissi



Demans

Bulanık görme

HİPOGLİSEMİ TEDAVİSİ NASILDIR?

Hipoglisemi semptomları olan bireylerin ilk aşamada karbonhidrat içeren gıdaları tüketmesi gereklidir. Kişilerin hipoglisemi bulgularının ortaya çıkması ile tüketecekleri karbonhidrat miktarının minimum 15-20 gram olması önerilir.

Glikoz tabletleri veya glikoz jeli, meyve suyu, normal alkolsüz içecekler, bal ve şekerli tatlılar bireye yardımcı olabilir.