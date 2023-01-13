Hirsutizm nedir? Aşırı tüylenme (hirsutizm) belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

HİRSUTİZM NEDİR?



Hirsutizm, kadınlarda genital ve koltuk altı dışı androjene duyarlı bölgelerde de terminal kıl dönüşümünün olması sonucu oluşan istenmeyen bir kıllanma sorunudur.

HİRSUTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hirsutizm, normalde kıl bulunmayan yüz, göğüs, sırt, iç uyluk, alt karın gibi bölgelerde görülür. İleri düzey erkeklik hormonu artışı mevcutsa virilizasyon adı verilen başka belirtiler gelişebilir.

Aşırı tüylenme (hirsutizm) belirtileri şunlardır:



-Erkek tipi saç dökülmesi,

-Akne,



-Seste kalınlaşma,

-Meme büyüklüğünde azalma,

-Kas kütlesinde artış.

HİRSUTİZM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Tedavide epilasyon, traş, ağda, lazer, elektroliz gibi kişisel bakım yöntemleri yanı sıra ilaçlar kullanılır.



Tedavide kullanılan ilaçlar doğum kontrol haplarını ve anti-adrojen ilaçları içerir. Bu ilaçların etkili olabilmesi için en az 6 ay kullanılması gerekir.

