Holter nedir? Ne için kullanılır?

HOLTER NEDİR?



Holter belirli bir ortam bulunmaksızın kalp ile ilgili rahatsızlık yaşadığını söyleyen kişilerin günlük hayat içinde kalbinin elektriksel faaliyetlerini kaydeden bir cihazdır. 24, 48 saat ya da daha uzun sürelerle kalple ilgili kayıtları almaya yarar. Deneysel fizikçi Norman Holter tarafından geliştirdiği için bu tetkik "Holter" adını almıştır.

Çoğu ritim bozukluğu ya da tansiyon problemi EKG, EFOR ya da normal bir tansiyon cihazıyla yakalanamayabilir. Bu nedenle Holter önemli bir cihazdır. Kardiyoloji doktorları hastada ne problemi olup olmadığını Holter cihazına kaydedilen bilgilerden anlayabilmektedir. Eğer kalp atımları Holter ile yakalanamazsa, kablosuz Holter cihazları da önerilebilmektedir veya ek başka tetkikler uygulanabilmektedir. Holter cihazları genellikle hastaları ürkütebilmektedir. Ancak Holter tetkikinden korkmamak gerekmektedir.

Holter sayesinde hastada çeşitli fiziksel ve psikolojik değişkenlerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların kalp ritminde oluşturduğu değişimler gibi pek çok durumun izlenmesi sağlanabilmektedir.



HOLTER HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?



Holter cihazı kalple ilgili tanı koyan önemli bir cihazdır. Tansiyon Holter ve Ritim Holter olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ritim Holter, kalp ritminin genellikle genelde 24 saat bazen de daha uzun süreyle EKG kaydının alınması sağlamaktadır. Ritim Holteri ile çarpıntın, ritim bozuklukları, kalp krizi sonrasında ölümcül ritim bozukluğunun olup olmadığı gibi sorunların tanısını koyabilmeye yarar.

Tansiyon Holter ise, 24, 48 veya 72 saat boyunca ve belirli aralıklarla kan basıncını ölçerek kaydetmeye yarayan bir cihazdır. Tansiyon Holter, hipertansiyonun teşhis edilmesine yarar. Ayrıca hipertansiyonu olan hastaların tedavilerinin düzenlenmesinde, hastanın tansiyonunun günün hangi saatlerinde neye bağlı olarak dalgalandığının verisini vermede vazgeçilmez bir cihazdır.

HOLTER NEREDE TAKILIR?



Holter cihazı Kardiyoloji Bölümü olan tüm sağlık kuruluşlarında takılabilmektedir. Öncelikle hasta Kardiyoloji bölümüne başvurur. Sonrasında kardiyoloji uzmanı ile görüşür. Kardiyoloji uzmanı hastanın hikayesini dikkatli bir şekilde alır. Holter cihazı kardiyoloji uzmanı uygun gördüğü zaman takılmaktadır.



HOLTER NASIL UYGULANIR?



Ritim ve Tansiyon Holter uygulama prensipleri birbirinden farklıdır. Ritim Holter, kablolardan ve kablolara bağlı olan bir kayıt cihazından oluşmaktadır. Bu kablolar vücuda yapışabilen, tek kullanımlık olan pullarla bağlanmaktadır. Üzerinde elektrot kablolar bulunmaktadır. Elektrotlar hastanın göğüs bölgesinde belirlenen noktalara yapıştırılır. Kayıt cihazı gelen EKG sinyallerini kaydeder.

Sonuçlar uzman kardiyolog tarafından incelenir, tedavide rota belirlenir. Tansiyon Holter ise Ritim Holter cihazına göre daha küçük boyuttadır. Tansiyon Holter manşonu (Tansiyon cihazı bandına benzer) hastanın koluna geçirilmektedir. Sonra bu manşon, holter cihazının beyni denilebilecek üniteye bağlanır. Bu cihaz kemerle hastanın beline sabitlenmektedir. İlk ölçüm hastanede alınır. Daha sonra hasta evine gönderilir.