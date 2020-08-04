İkinci dalga sonbaharda veya kış aylarında uyarısı

Fransa Bilim Kurulu, ülkede ikinci corona virüs dalgasının sonbahar veya kış aylarında görülme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

ntv.com.tr 04.08.2020 - 12:36

İkinci dalga sonbaharda veya kış aylarında uyarısı

Fransa Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan duyurusunda ülkede ikinci dalga corona virüs pandemisine dikkat çekildi.

Açıklamada son iki haftada artan vakalara işaret edilerek, "Durum şu anda kontrol altında olsa da yaz aylarında virüsün sirkülasyonunun artması belirsizlik yaratıyor. İkinci dalganın sonbaharda veya kış aylarında görülmesi yüksek ihtimal. Pandeminin kısa vadeli geleceği esas olarak halkın ellerinde" ifadeleri kullanıldı.

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