İkinci dalga sonbaharda veya kış aylarında uyarısı

Fransa Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan duyurusunda ülkede ikinci dalga corona virüs pandemisine dikkat çekildi.

Açıklamada son iki haftada artan vakalara işaret edilerek, "Durum şu anda kontrol altında olsa da yaz aylarında virüsün sirkülasyonunun artması belirsizlik yaratıyor. İkinci dalganın sonbaharda veya kış aylarında görülmesi yüksek ihtimal. Pandeminin kısa vadeli geleceği esas olarak halkın ellerinde" ifadeleri kullanıldı.



