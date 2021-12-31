İngiltere Pfizer'ın Covid-19 hapının kullanımını onayladı

İngiltere'de 18 yaş üstü ve hastalığı hafif ila orta derecede geçiren fakat kötüleşme riski yüksek hastalar için Pfizer'ın Covid-19 hapının kullanımına onay verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 16:26

İngiltere Pfizer'ın Covid-19 hapının kullanımını onayladı

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İlaç ve Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, hapın en çok, Covid-19'un erken aşamalarında alındığında etkili olduğu belirtilerek ilacın, semptomların başlangıcından itibaren 5 gün içinde kullanılması tavsiye edildi.

Buna karşılık Omicron varyantının, Paxlovid'in etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığının bilinmesi için henüz çok erken olduğu vurgulanan açıklamada, ancak MHRA'nın bunun tespiti için proaktif şekilde Pfizer'la çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, virüs bulaştıktan sonra alınan hapın, aşıların yerine geçmediğinin altı çizilerek halka, Kovid-19 aşılarını yaptırması çağrısında bulunuldu.

"HASTANEYE YATIŞLARI VE ÖLÜMLERİ YÜZDE 89 AZALTIYOR"

MHRA Başkanı Dr. June Raine, yaptığı açıklamada, "Bugün, semptomların başlamasından sonraki 3 gün içinde alındığında Kovid-19'la ilgili hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 azalttığı tespit edilen bir Covid-19 tedavisi olan Paxlovid için düzenleyici onayımızı verdik." ifadesini kullandı.

Pfizer'dan 14 Aralık’ta yapılan açıklamada da Paxlovid'in, yüksek riskli hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yaklaşık yüzde 90 etki gösterdiği belirtilmişti.

Ayrıca son laboratuvar verilerinin, ilacın Covid-19'un hızla yayılan Omicron varyantına karşı etkinliğini koruduğuna işaret edilmişti.

İngiltere'de 2 Aralık'ta da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm ihtimalini yüzde 79 azalttığı tespit edilen monoklonal antikor ilacı Xevudy'nin (sotrovimab) kullanımına onay verilmişti.

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