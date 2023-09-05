İngiltere'de kanserden dolayı ölüm oranları düştü: 1,2 milyon hastanın hayatı kurtarıldı

İngiltere'de kanserin önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde kaydedilen çalışmalar sayesinde yaklaşık 1,2 milyon kişinin hayatı kurtarıldı. Öte yandan ölüm oranlarının son 40 yılda dörtte bir azaldığı belirtildi.

İngiltere'de kanserden dolayı ölüm oranları düştü: 1,2 milyon hastanın hayatı kurtarıldı
Arşiv

'de kanserden kaynaklı ölüm oranları, tedavideki ilerlemeler sayesinde 1980'lerin ortasından bu yana yaklaşık dörtte bir oranında düştü.

ÖLÜM ORANLARI DÖRTTE BİR ORANINDA AZALDI

Bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık'ta kanserin önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde kaydedilen "altın çağ" olarak adlandırılan çalışmalar sayesinde 1 milyondan fazla hayat kurtarıldı ve ölüm oranları dörtte bir oranında azaldı.

Cancer Research UK analizine göre, son 40 yılda hastalıkla mücadelede kaydedilen büyük ilerlemelerin 1,2 milyon ölümü önlediğini ortaya koyduğu belirtildi.

Ancak ilerleme tüm türlerinde eşit olmamış ve kadınlarda erkekler kadar fayda sağlayamamıştır.

Ulusal Sistemi'nin (NHS) CEO'su Michelle Mitchell, "Araştırma ve ilerleme sayesinde, son 40 yılda çok sayıda insan hayatlarında göremeyeceklerini düşündükleri dönüm noktalarına ulaştı ve sevdikleriyle daha değerli zaman geçirdi. Bu süre zarfında kanserden bir milyondan fazla hayatın kurtarılmış olması araştırmanın gücünü yansıtmaktadır.

Daha etkili ve daha nazik tedavilere yönelik keşifler, tarama programlarında yapılan iyileştirmeler ve kanserin tespit edilip önlenmesine yardımcı olacak stratejiler bu süreçte çok önemli rol oynamıştır." dedi.

Analizler İngiltere'nin kanseri yendiğini gösterse de, Mitchell hala endişelenecek durumların olduğunu söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...