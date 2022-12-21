İnkontinans nedir, neden olur? İnkontinans türleri nelerdir?

İnkontinans genel anlamda idrar kaçırma ya da gaita kaçırma sorunlarına verilen isimdir. İdrar kaçırma sorununa ise üriner inkontinans adı verilmektedir. Kadınlarda ve erkeklerde görülen farklı tipleri bulunmaktadır.

İNKONTİNANS TÜRLERİ NELERDİR?



Stres İnkontinans (Strese bağlı idrar kaçırma): Genelde pelvis kaslarının veya mesane/üretrada kapakçıklarının zayıflaması durumlarında oluşur. Sebepleri arasında gülme, öksürme veya aniden ayağa kalkma gibi durumları sıralayabileceğimiz gibi gebelik, doğum ve menapoz gibi yaşla ilgili durumları da söyleyebiliriz.

Urge İnkontinans (Sıkışmaya bağlı idrar kaçırma): Mesane kaslarının normal olması gerekenden çok daha aktif ve daha hassas olmasından kaynaklanmaktadır. Tuvalete gitme ihtiyacının sonunda tuvalete kadar yetişememe ve idrar kaçırma durumu olarak da açıklanabilir. Bu inkontinans çeşidi için özellikle idrar yolu enfeksiyonları, taş/kum gibi mesaneyi zorlayan durumlar, bağırsak problemleri, Parkinson veya Alzheimer hastalıkları baş sebepler olarak gösterilebilir.

Taşma İnkontinans: Mesanenin gereğinden fazla dolu olmasından kaynaklı ufak sızıntılar yaşanmasıdır. İdrara çıkıldıktan sonra bile tuvalete gitme ihtiyacı hissedilebilir. Genelde erkeklerde görülen bu tür inkontinansın sebepleri arasında büyümüş prostat bezi gösterilebilir. Bunun yanı sıra bazı diyabet ilaçları da bu durumlara sebebiyet verebilir.

Birleşik İnkontinans: Stres İnkontinans ve Sıkışmaya bağlı İnkontinans durumlarının bir arada olduğu birleşik duruma verilen isimdir.

İNKONTİNANS (İDRAR KAÇIRMA) HANGİ DURUMLARDA GÖRÜLÜR?



Kadınlarda gebelik, çoklu doğum ve menopoz dönemi pelvik taban kaslarının zayıflamasına neden olur. Kasların zayıflaması ve güç kaybetmesi ise idrar kaçırmaya sebep olur. İleri yaşla birlilkte görülebilen mesane ve rahim sarkması rahatsızlıkları da idrar kaçırmanın temel sebebi olabilir. Ayrıca jinekolojik cerrahi girişimler ve erkeklerde bulunan prostat dokusuna yönelik cerrahi girişimler başta olmak üzere, bu tip cerrahi işlemler sonrası da inkontinans şikayetleri oluşturabilmektedir.

İNKONTİNANS (İDRAR KAÇIRMA) NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Hastalık öyküsü ayrıntılı bir şekilde dinlenir. Sonraki aşamada sorunun nedeni ve şiddet derecesini belirlemek için dikkatli fiziksel muayene ve testler yapıldıktan sonra tedaviye geçilebilir. Diyette yapılan değişiklikler ve bazı kabızlık giderici ilaçlarla hafif sorunlar çok basitçe tedavi edilebilir. Doktorunuz ayrıca hafif olgularda makat kaslarını güçlendirebilen basit ev egzersizleri önerebilir.