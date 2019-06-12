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Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinden, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı organize edilen 5 karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.



Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 10 ayrı odada 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar yaklaşık 13 saat sürdü.

"BÜTÜN AMELİYATLAR KAYDA ALINDI"



Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatların başarıyla tamamlandığını belirtti.



Hastaların yoğun bakıma alındığını aktaran Kızılay, "Ameliyatlar şeffaf bir şekilde tamamlandı ve kayıt altına alındı. Bütün ameliyatlar görüntü kaydına alındı. Bu üstün başarılı ameliyatları gerçekleştiren, aramızda olan bütün ekibimize teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Ülkemiz için büyük kazanç olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"HERHANGİ BİR KOMPLİKASYONLA KARŞILAŞMADIK"



Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da nakil ameliyatları aynı anda başlatıp akşam itibariyle bitirmeyi planladıklarını hatırlattı.



Yaklaşık 13 saatin ardından operasyonların başarılı şekilde tamamlandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"5 ameliyat da başarılı bir şekilde bitmiştir, herhangi bir sıkıntı yok. Hastalarımız sağlıklı bir şekilde yoğun bakıma geçmişlerdir. Ameliyatlarda herhangi komplikasyonla karşılaşmadık bundan da son derece mutluyuz. Buradaki arkadaşlarımızla başardığımız bir iş, herkese teşekkür ediyorum."



Operasyonların uluslararası şahitlerinden ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre de çok önemli bir işin başarıldığına dikkati çekti.



Ameliyatlara girenlerin hayatının operasyona giren doktorların elinde olduğunu belirten Emre, "Bunun bilincinde olarak son derece titiz, dikkatli çalışarak bütün ameliyatları başarıyla sonuçlandırdılar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu başarıyı hak ettiler. Ekibin kuvvetli olması çok önemli. Yeniden bir tarih yazıldı, bundan haberiniz olsun." dedi.



Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin de tüm personele teşekkür ederek, şöyle konuştu:



"Bugün gerçekten vakaların hepsi bir sıkıntı yaşanmadan başarıyla tamamlandı. Bugün ülkemiz için çok güzel birgün. İnşallah bu başarıların devamı gelecektir. Anadolu'nun mütevazi bir şehri olan Malatya'da böyle bir işin yapılması bizi gerçekten çok mutlu etti. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

"100 KİŞİNİN ÜZERİNDE BİR EKİPLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"



Malatya Valisi Aydın Baruş ise kentte bugün tıp tarihine geçecek bir başarının yaşandığını söyledi.



Kolay kolay başarılamayacak bir ekip çalışmasının ortaya konduğunu bildiren Vali Baruş, "10 ayrı ameliyat odasında karaciğer nakilleri başarıyla gerçekleştirildi. Şu an itibarıyla hastalarımız ameliyathanelerden çıkartılarak yoğun bakıma alındılar. Bu başarı niye büyük? Çünkü 100 kişinin üzerinde bir ekibin katılımıyla gerçekleşen bir olay." şeklide konuştu.



Konuşmaların ardından ameliyatlara katılanlar ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ameliyatlar, Prof. Dr. Şükrü Emre, Azerbaycan'dan Prof. Dr. Nuru Bayramov, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve noter şahitliğinde gerçekleştirildi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GUINNESS YOLUNDA