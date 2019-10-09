İstanbul Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen doktor ve hasta yakını arasındaki kavganın kamera görüntüleri üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "8 Ekim'de sosyal medyaya yansıyan Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi hekimi ile aile sağlığı merkezinde tedavi olmaya gelen hastanın münakaşası hakkında, konunun aydınlatılması açısından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
VİDEO: KARTAL'DA DOKTOR İLE HASTA YAKININ KAVGASI KAMERADA (09.10.2019)
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü doktor-hasta kavgasına inceleme başlattı
Sağlık
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada "Doktor ile hastanın kavgası" başlığıyla yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
İstanbul Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen doktor ve hasta yakını arasındaki kavganın kamera görüntüleri üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.