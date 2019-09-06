Bu yıl Acıbadem Üniversitesi'nde toplanan bilim insanları 46 ülkede 100'den fazla şehirden alınan örneklerle bir araya getirilen mikrop haritalarını tartıştı.

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberine göre Stockholm, Londra, Paris, Tokyo, Sydney ve daha onlarca şehrin mikrop haritasını çıkaran ekip, projelerine İstanbul ve İzmir'i de dahil etmek istiyor.

Konferansa ev sahipliği yapan Prof. Dr. Uğur Sezerman projeyi şöyle anlatıyor:

“Şehirlerde toplu taşıma araçlarında çok sayıda hastalık yayılıyor. Bizler taşıtlarda hangi yüzeylerde hangi tür mikropların daha kolay yaşayabildiğini araştırıyor, kişiden kişiye geçme riskinin ne olduğunu ortaya koyuyoruz. Farklı ülke ve şehirlerdeki belediyelere bu yüzeylerle ilgili tavsiyeler veriyoruz. Ama asıl görevimiz halk sağlığına tehdit oluşturabilecek mikroorganizmaların haritasını oluşturabilmek."

Çalışmalarına İzmir ve İstanbul'u da dahil etmek istediklerini belirten Serzerman, “Daha önce girişimlerimiz oldu ancak tamamlayamadık. Yerel yönetimler bu projeyle 'Toplu taşımalarımızda mikrop var' imajı oluşmasından korkuyor” diye konuşuyor.



PLASTİK TEHLİKESİ

Konferansa katılan Pulitzer ödüllü sağlık yazarı Laurie Garrett araştırmalarının önemine dikkat çekiyor: "Bu bilgilerle mikroplarin nerelerde olduğunu, kaynağını ve ne sorunlara yol açtığını bulabiliyoruz."

Toplu taşımalardaki plastik kullanımının tehlikesini vurgulayan Garrett, "Plastik aynı zamanda mikropların yayılması için müsait bir materyal ve metrolarda çok fazla kullanıldığını biliyoruz" ifadelerini kullanıyor.