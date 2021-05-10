Kaçış sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Kaçış sendromu, dünya çapında çok az gözlemlenen bir hastalıktır. 1960 yılından beri kendini gösteren bu sendrom, Capillary leak syndrome ismi ile tıp biliminde yer almaktadır.



Kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve duyun sızması olarak tanımlanmaktadır.



Kaçış sendromu, ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elemenlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde gerçekleşen bu olayın sonucunda vücudun belirli kısımlarında şişlikler oluşur, hastanın tansiyonu ani bir şekilde düşer ve ciddi bir şok tablosu gelişir. Kaçış sendromu, halsizlik ve yorgunluk gibi çok basit şikayetlere yol açtığı gibi, kriz ve şoklarla da gelişebiliyor. Ataklar kimi zaman ayda bir kez kendini gösterdiği gibi yıllar sonrada ortaya çıkabiliyor.



Kaçış sendromunu tetikleyen durumlar;



Kemoterapi, Hantan virüsü, Endokrin hastalıkları, Bypass, Hipotansiyon, Böbrek yetmezliği.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

ABD’nin en büyük hastanelerinden Mayo Clinic'e göre, kaçış sendromu olarak da adlandırılan sistematik kılcal sızıntı sendromu nedeniyle, sıvı kan dolaşımından dışarı çıktıkça kan hacmi ve kan basıncı düşüyor. Bu durum böbreklerdeki, beyindeki ve karaciğerdeki dokuları normal işleyişi için ihtiyaç duydukları oksijen ve besinlerden mahrum bırakabiliyor. Durum tedavi edilmezse organ yetmezliğine hatta ölüme yol açabiliyor.



Kaçış sendromunun belirtileri daha çok panik atak bulgularıyla benzerlik gösterir. Sistemik kılcal sızıntı sendromunun "atakları"ndan genellikle bir veya iki gün önce, bir veya daha fazla spesifik olmayan semptomlarla karşılaşıyor. Bu belirtiler arasında ise şunlar yer alıyor;

-İltihaplanlanma,



-Yorgunluk,



-Karın ağrısı,



-Mide bulantısı,



-Kas ağrıları,



- Artan susama,



-Vücut ağırlığında ani artış