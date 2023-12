Kadınlarda bel kalınlığı arttıkça kısırlık ihtimali de artıyor

Kadınlarda kısırlık riskinin ölçüldüğü bir araştırmaya göre bel bölgesinde her ekstra 1 santimetrelik kalınlık kısır olma ihtimalini yüzde 3 oranında artırıyor.



Araştırmacılar 18 ila 45 yaş arasındaki 3 bin 200 kadına doğurganlık geçmişleri, sağlık durumları ve egzersiz yapma sıklıkları hakkında sorular sordu.



Son bir yılda hamile kalmayı deneyip denemedikleri sorulduğunda evet yanıtı veren kadınlar kısır olarak tanımlandı. Araştırma bel kalınlığının kısırlıkla bağlantılı olduğunu ve her 1 santimetrenin yüzde 3'lük bir risk sağladığını ortaya çıkardı.



Beli 60 santimetre kalınlığında olan kadınların kısırlık oranı en düşük olarak ölçülürken, 160 santimetre ve üzeri bel kalınlığına sahip kadınların neredeyse tamamının kısır olduğu belirlendi.



Çin'deki Huizhou Merkez Halk Hastanesi'nden ekip Plos One dergisinde durumu, "Bel ölçüsü, vücut kitle endeksinden bağımsız olarak kadında kısırlığın bir göstergesidir." ifadeleriyle özetledi.



Gebe kalmaya çalışan kadınlar, bel ölçülerini takip ederek ve orta düzeyde egzersiz yaparak hamile kalma şanslarını artırabilir.



Son yıllarda yapılmış çalışmalar Türkiye'de kadınların ortalama bel ölçüsünün 89,72 santimetre olduğunu gösteriyor. Bu rakam, artan obezite oranları nedeniyle son birkaç on yıldır yükseliyor.



Veriler, daha büyük bir belin aynı zamanda kalp hastalığı, kanser ve diyabet riskini de artırabileceğini gösteriyor.

