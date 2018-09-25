Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, lahanagiller olarak bilinen brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahananın hem kanserden hem de kalp ve damar hastalıklarından korunmada etkili olduğunu söyledi.



“Araştırmalara göre, sofranızda ne kadar çok sebze varsa atar damarlarınız da o kadar ince ve elastik oluyor. Damarların kalınlaşması ise kan akışını kısıtlayarak kalp krizine kadar giden bir süreci tetikliyor. Yani, sebze tüketiminiz arttıkça damarlarınızın sağlığı da o oranda iyileşiyor” diyen Dr. Aktaş, bu besinlerin sağlık sırrının sülforafan adlı bir molekülde saklı olduğunu belirterek “Bu kalp dostu madde ısıya karşı hassastır. Bu nedenle lahananın yemeğinden ziyade salatasını yapıp yiyin. Brokoliyi, Brüksel lahanasını bir-iki dakikadan fazla haşlamayın. Hatta mümkünse çiğ tüketmeye çalışın” önerisinde bulundu.



LAHANA TURŞUSU KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMADA ETKİLİ



Lif ve probiyotik zengini turşuların kalp sağlığını koruduğunu hatırlatan Dr. Ümit Aktaş, “Lif ve probiyotik zengini turşular, vücuttaki enflamasyonu azaltıyor, bağırsak sağlığını destekleyerek sistemin düzgün çalışmasını sağlıyor. Tansiyona iyi geliyor ve trigliseridleri düşürüyor. Bunların hepsi de kalp ve damar sağlığı için son derece önemli. Bol bol lahana turşusu yiyerek hem kalbinizi korursunuz hem de hücrelerinizi hastalıklara, yaşlanmanın etkilerine karşı korumuş olursunuz” dedi.



ROKA, KİŞNİŞ OTU, KIRMIZI PANCAR KANI SULANDIRIYOR



Kalbi koruyan 10 bitkisel gücü; brokoli, lahana, soğan, bamya, karalahana, roka, kişniş otu, kırmızı pancar, fesleğen, susam, olarak sıralayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Bu sebzelerin ortak özelliği kanı sulandıran özel bir molekül olan nitrat içermeleridir. Nitrat zengini sebzeler kanın pıhtılaşıp damarları tıkamasını önleyerek sizi kalp krizinden korur” şeklinde konuştu.



VİDEO: KALP KRİZİ RİSKİ NASIL ANLAŞILIR?