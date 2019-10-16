ABD'nin Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi Kalp ve Damar Hastalıklarından Dr. Muhammed Madjid öncülüğünde yürütülen araştırmada Güney Amerika ve Mısır'dan yaşları 18 ila 60 olan yaklaşık 4 bin yıllık 5 mumya incelendi. Üçü erkek ikisi kadın olan mumyaların damar dokularındaki lezyonların tespiti için kızılötesi spektroskopi kullanıldı.



Çalışma sonucunda mumyaların atardamar örneklerinde yüksek kolesterole bağlı hasar görüldü.



Madjid, mumyalar üzerinde yürüttükleri araştırmaya göre, damar tıkanıklığının sadece günümüzün değil o zamanki insanların da bir sorunu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.



Araştırmanın sonuçları "American Heart Journal" isimli dergide yayımlandı.

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