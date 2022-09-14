Kamu eczacıları düzenleme bekliyor: Mağdur edildik

Türkiye'de kamu hastanelerinde görev yapan 3 bin 950 eczacı var.



Kamu eczacıları da gelir artışı için 12 Ağustos'ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğini bekliyordu.



Artış oldu ancak beklentiyi karşılamadı.



Eczacı Deniz Oylumlu, hemen hemen tüm branşlara kazanımlar sağlanmasına rağmen maddi olarak ve özlük hakları konusunda kamu eczacılarının hak kayıplarını uğradığını söyledi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Oylumlu, ''Hem eczacılar arasında hem diğer sağlık branşları arasında açıkcası ayrıştırıldığımızı ve ötekileştirildiğimizi düşünüyoruz'' diyerek kat sayı farkının düzeltilmesini talep ettiklerini açıkladı.



Türk Eczacıları Birliği de konuyu yargıya taşıdı.

Birlik Başkanı Arman Üney, eczacıların beş yıllık bir eğitim aldıklarını ve stratejik personeller olduklarını söyledi.



''DAVA AÇTIK, SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ''



Eczacıların hastanelerde özellikle çok büyük bütçeleri yönettiklerini belirten Üney, ''Burada pratisyen hekim ve diş hekimine beşten altı buçuğa çıkarılan bir katsayı var. Maalesef eczacılar burada iki buçuktan 3.05'e çıkarılmış durumda ve bu da çok cüzi bir artış var'' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Üney sözlerine şunları ekledi:



''Taban ek ödemesinde de tabip ve diş hekimine 2.26 olarak belirlenen katsayı maalesef eczacılara sadece 0.5 olarak belirlenmiş.Biz bunun da iki nokta yirmi altı olmasını istiyoruz. Yayınlanan yönetmeliğe dava açtık. Süreci de takip ediyoruz''

''HAKLARIMIZ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN''

Kamu eczacıları taleplerini dile getirmek için Sağlık Bakanlığı'na bir mektup yazdı.



Mektupta "Uğradığımız haksızlığın yapılacak yeni düzenlemelerle giderilmesini, mali ve özlük haklarımızın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz" denildi.



Eczacı Deniz Oylumlu, ''Eczacısı, doktoru, hemşiresi hep birlikte bir şekilde ayakta kalmaya çalıştık. Zor günler de geçirdik. Bu süreçleri birlikte atlattık. Bir şeyler hak edilecekse herkese adalet içinde kimsenin hakkını kimsede bırakmadan mümkün olduğu kadar eşit şekilde yaklaşılmasını talep ediyoruz. Umarım 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü tarihine kadar da tekrar düzenlemeler sağlanır ve bize bu hediye gibi olabilir'' dedi.