Kan tahliliyle beyin tümörü teşhisi

Kan tahlili ile beyin kanseri teşhisi konabilecek.



Kanser tedavisinde çığır açacağı iddia edilen test İngiltere'de bulunan Londra Imperial Üniversitesi Beyin Tümörü Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi.



"Trinetra-glio" adı verilen kan testi beyin tümöründen koparak kana karışan kanserli "beyin" hücrelerinin izini sürüyor.



Tespit edilen bu hücrelerin mikroskop altında incelenmesiyle beyin kanseri teşhisi konabiliyor.



Yöntemi "sıvı biyopsi" olarak adlandıran İngiliz uzmanlar, kandaki kanser hücrelerine yapılacak biyopsinin, tümörden örnek almakla eşdeğer olduğunu vurguluyor.



Bilim insanları vücudun başka bölgelerine sıçrama-salar da ölümcül olan beyin tümörlerinin tespit edilmesinin son derece zor olduğuna dikkat

çekiyor.



Araştırmanın sonuçları "Uluslararası Kanser Tıp Dergisi"nde yayımlandı.



Bilim insanları, basit bir kan testi ile beyin tümörü teşhisinin konulabilmesinin her yıl onbinlerce kişinin hayatını kurtarabileceğini söylüyor.



Yöntemin güvenilirliği üzerindeki çalışmalar sürüyor. Kan testinin iki yıl içinde kullanılma girmesi hedefleniyor.



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