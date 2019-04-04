Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanserin; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın tüm insanları etkilediğini belirten Tıbbi Onkoloji ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 2030 yılında 22 milyon yeni vakanın ortaya çıkabileceğini söylüyor.



Hastalık ile ilgili bilgi kirliliğine dikkat çeken Prof. Sezgin, “Kanserde Doğru Bilinen Yanlışlar” kitabı ile okuyucuya, kanser ile ilgili doğru ve güncel bilgileri ulaştırmayı hedefliyor.



Aynı zamanda Fitoterapi Derneği’nin de başkanlığını yürüten Prof. Sezgin, kanserde tamamlayıcı tedavilerin rolüne vurgu yaparak kitap ile ilgili şunları söylüyor:



“YANILTICI EFSANELERDEN UZAK BİLİMSEL TAMAMLAYICI KANSER TEDAVİSİ”



“Kanser tanısı konduktan sonra genelde önce Google doktorundan bilgiler aranır, deneyimleri olanların tecrübeleri okunur, onkoloji kliniklerinin yoğunluğu nedeni ile detaylı görüşme yapılamadığı için yetersiz tıbbi bilgiyle internetten bilgi öğrenilmeye çalışılır. Ülkemizde herkes her şeyden anladığı, bilginin ve eğitimin fazla ehemmiyeti olmadığı için öneriler havada uçuşur. İnternet, sosyal medya ve görsel basında anlatılanların büyük çoğunluğu hastaların gerçek anlamda işine yaramayacak bilgiler olmasına rağmen kanser isminin getirdiği çağrışım ve korku basit mucizevi çözümlere inanılmasına neden olur.





21 yılı geride bıraktığım meslek hayatımda gördüm ki hastaların kafası, zakkum, DMSO, Kütahya’nın ısırgan otu, Akhisar’ın andızotu, Küba’ da kanserin çözümü, İsrail’de kimsenin kanser olmaması, kanserin ilaç firmalarının uydurması olduğu, köpekbalıklarının kanser olmadığı, kanserin basit bir vitamin eksikliği olduğu gibi çok sayıda 'efsane' ile karışmış durumda.Ve anladım ki insanların ihtiyacı aslında çok net: Bilimsel Tamamlayıcı Kanser Tedavisi.



“AMACIM; SORULARA VE SORUNLARA ANLAŞILIR VE BİLİMSEL REFERANSLARLA YANIT VERMEK”



İşte bu kitabı yazma nedenim ve hekimlik misyonum budur. İnsanlardaki kafa karışıklığını gidermek ve onları bilinçlendirmek. 'Çabucak inanılan mitler neler, en çok neler merak ediliyor?' gibi sorulara ve sorunlara anlaşılır ve bilimsel referanslarla yanıt vermek. Kitapta kanserle ilgili 103 tane 'doğru bilinen yanlışı' ve 28 adet 'gerçek iyileşme öyküsünü' sizlerle paylaştım.”



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