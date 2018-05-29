Amerikalı, Alman ve Fransız araştırmacıların çalışması, bilgisayar teknolojisinin iyi huylu ve zararlı deri oluşumlarını ayırt etmekte insanlardan daha başarılı olduğunu gösterdi.



Test için yapay zeka sistemine 100 binden fazla görsel yüklendi. 17 ülkeden toplam 58 deri uzmanı, yapay zekaya karşı teste girdi. İyi ve köyü huylu örneklerin teşhis edilmesi istendi.



İnsanlar teşhislerin yüzde 86,6’sına doğru karar verdi. Yapay zeka ise yüzde 95'lik doğru teşhis oranına ulaştı.



Uzmanlar yapay zekanın hatalı tanı konusunda da cilt doktorlarından daha iyi performans gösterdiğini söylüyor.



YAPAY ZEKA DOKTORLARIN YERİNİ ALIR MI?



Deneyle, cilt kanseri teşhisinde yapay zekanın hızlı ve kullanışlı bir araç olduğu kanıtlandı. Ancak yapay zekanın doktorların yerini almak yerine yardımcı olarak işlev göreceği ifade ediliyor.



İstatistiklere göre yılda deri kanserine yakalanan 232 bin kişiden 55 bini hayatını kaybediyor.



VİDEO: YAPAY ZEKA İNSANLIĞA BİR TEHDİT Mİ?