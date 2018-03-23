İngiltere merkezli Kanser Araştırma Kurumu, obezitenin her geçen gün daha fazla kişinin kanser olmasına yol açtığını açıkladı.
Ülkede son 8 yılın istatistikleri, önlenebilir kanser vakalarının yüzde 6,3’üne obezitenin yol açtığını gözler önüne serdi.
Önlenebilir vakalarda en büyük etken ise hala yüzde 15 ile sigara kullanımı.
Araştırmacılar son 8 yılda İngiltere'de sigara bağlantılı kanser vakalarının yüzde beş azaldığını, obezitenin yol açtığı kanser görülme oranının ise yüzde bir arttığını söylüyor.
10 KANSER VAKASINDAN DÖRDÜ ÖNLENEBİLİR
Özellikle gençler arasında obezitenin arttığına vurgu yapılıyor. Araştırma, 10 kanser vakasından dördünün, yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebileceğine dikkat çekiyor.
Sigara karşıtı kampanyaların işe yaradığını söyleyen uzmanlar, televizyonlardaki yiyecek reklamlarının da yasaklanması gerektiğini söylüyor.
VİDEO: OBEZİTE KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR
Kanserin en önemli nedenleri: Obezite ve sigara (10 vakadan 4'ü önlenebilir)
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İngiltere’de yapılan araştırma, 10 kanser vakasından dördünün engellenebilir olduğunu ortaya koydu. Kanserin en önemli nedenleri ise sigara ve giderek artan obezite.
İngiltere merkezli Kanser Araştırma Kurumu, obezitenin her geçen gün daha fazla kişinin kanser olmasına yol açtığını açıkladı.