Sürekli yorgun hissettiğini söyleyen bir kişi için çevresinin de ilk aklına gelen durumun anemi, yani kansızlık olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zahide Karaca, aslında bu durumun, kan miktarındaki azalmadan değil, kana kırmızı rengini de veren alyuvarların içindeki oksijen taşıyan hemoglobin proteininin miktarının azalmasından kaynaklandığını söyledi.



Hemoglobin yapımında gerekli 3 besinsel faktör bulunduğunu vurgulayan Uzman, “Bunlar, demir, B 12 vitamini ve folik asit. Bu üçünden birinin olmaması durumunda hemoglobin yapılamıyor. Ancak bu değerler tamamen normalken de kansızlık oluşabiliyor. Kan yapım organı olan kemik iliğinin yeterli çalışmaması ya da hatalı üretim yapması, kanın damar içinde parçalanması ya da bir yerden kan kaybı sonucu anemi ortaya çıkabiliyor. En sık görülen demir eksikliği anemisi özellikle doğurganlık çağındaki kadınları etkiliyor" dedi.



"EŞLİK EDEN ŞÜPHELER VARSA KANSERDEN ŞÜPHELENMEK GEREKİR"



Kanser ve anemi arasında ilişki olabileceğini belirten Dr. Zahide Karaca, "Hastanın fizik muayenesinde hekim tarafından lenfadenopati, karaciğer ve dalak büyümesi gibi bazı bulgular tespit edilmesi halinde ve hastada ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi eşlik eden başka şikayetler varsa kanserden şüphelenip araştırılması gerekir. Ayrıca, erişkin erkek hasta ya da menopoza girmiş kadınlar gibi kansızlık olması beklenmeyen hasta grubunda da kansızlık saptanması bu konuda şüphe uyandırabiliyor" ifadelerini kullandı.