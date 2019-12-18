"Kilo vermek için kullanılan yapay tatlandırıcılar, diyabet nedeni olabilir" (Araştırma)

Güney Avustralya Üniversitesinden Prof. Peter Clifton tarafından yayınlanan araştırma sonucunda, düşük kalorili tatlandırıcıları çok kullananların, kilo vermek bir yana kilo alma olasılıklarının daha yüksek olduğu belirtildi.



Medimagazin’in haberine göre, ABD'de 7 yıllık bir süre zarfında 5 bin 156 yetişkin üzerinde yapılan araştırma sonucunda, yoğun bir tada sahip olan ve sakkaroz, glukoz ve fruktoz yerine kullanılan düşük kalorili tatlandırıcıların, çok miktarda tüketildiğinde kilo almaya neden olduğu açıklandı.



Araştırmaya göre 2,2 milyar dolarlık bir paya sahip olan yapay tatlandırıcı sektörü özellikle gençler arasında popüler durumda. Buna göre 20’li yaşlarda yapay tatlandırıcı kullanımı yüzde 200 oranında artarken yetişkinlerde ise bu artış yüzde 54 oranında.



Prof. Clifton açıklamasında “Yapay tatlandırıcı kullanımı, genel şeker alımını azaltmaz. Kullananlar hem şeker hem de düşük kalorili tatlandırıcılar kullanmış olurlar ve psikolojik olarak en sevdikleri yiyecekleri şımartabileceklerini hissedebilirler” dedi.



“TİP 2 DİYABETE YOL AÇABİLİR”



Araştırmada yapay tatlandırıcıların kilo almak dışında tip 2 diyabet riskine yol açabilecek bağırsak bakterilerini de değiştirdiği ifade edildi.



Clifton, yapay olarak tatlandırılmış içeceklerin (ASB) ise ayrıca ölüm ve kardiyovasküler hastalık risklerinin artmasın, yaşlı insanlarda inme ve demansa da neden olabileceğini söyleyerek, “Düşük kalorili tatlandırıcılardan daha iyi bir seçenek, bol miktarda kepekli tahıllar, süt ürünleri, deniz ürünleri, baklagiller, sebzeler, meyveler ve sade su içeren sağlıklı bir diyete bağlı kalmaktır” dedi.



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