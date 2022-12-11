KKTC'de ilk maymun çiçeği vakası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi.

Açıklama, KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, rahatsızlanan bir kişinin Lefkoşa'daki Devlet Hastanesi'ne başvurduğu, yapılan test sonucunda maymun çiçeği virüsüne yakalandığının tespit edildiği belirtildi. İzolasyona alınıp tedavisine başlanan hastayla temaslıların da takibi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?



Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur.



Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır.



Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir.



Maymun Çiçeği virüsü ilk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi.



İlk insan vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedildi ve enfeksiyon o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkesinde rapor edildi.



Şimdiye kadar Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı kaldı.