Köpeğinizin ne kadar yaşayacağını öğrenmek artık mümkün

DÜZ YÜZLÜ KÖPEKLER DAHA AZ YAŞIYOR



Sonuçlara göre dişiler erkeklerden, küçük köpekler ise büyüklerden daha uzun yaşıyor.



Küçük ve orta boy köpekler ortalama 12 yıldan fazla yaşarken, tüm boyutlardaki "düz yüzlü köpekler" bu sınırın altında kalıyor.



Londra Kraliyet Veteriner Koleji'nde doçent olan Dan O'Neill, "Bu yeni araştırma düz yüzlü köpeklerin tipik köpeklere göre 1,5 yıl daha kısa ömürlü olduğunu ortaya koyarak büyük sağlık sorunlarının altını çiziyor. Düz yüzlü bir cins almayı düşünen herkesi 'durup düşünmeye' ve uzun ve mutlu bir yaşam için en iyi şansa sahip bir köpek edinmeye çağırıyoruz." dedi.

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