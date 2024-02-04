Köpeğinizin ne kadar yaşayacağını öğrenmek artık mümkün

Yeni bir araştırma, İngiltere'deki 584 binden fazla köpeğin verilerini inceledi ve burun uzunluğunun, vücut büyüklüğü ve cinsiyetin yanı sıra bir köpeğin ömrünü etkileyebileceğini buldu.
Çalışma kapsamında 155 köpek ırkıyla birlikte kırma cinslere ilişkin veriler incelendi.
Tipik bir Labrador av köpeğinin veya Border Collie'nin ortalama yaşam beklentisi 13 yıldan biraz fazla olsa da, araştırmacılar neredeyse "düz yüzlü" köpeklerin bu ölçüme göre daha az yaşadığını buldu.
Bu kısa burunlu grupta büyük mastiffler (9 yaş), etli İngiliz bulldoglar (9,3 yaş) ve Fransız bulldoglar (9,8 yaş) yer alıyor.
DÜZ YÜZLÜ KÖPEKLER DAHA AZ YAŞIYOR
Sonuçlara göre dişiler erkeklerden, küçük köpekler ise büyüklerden daha uzun yaşıyor.
Küçük ve orta boy köpekler ortalama 12 yıldan fazla yaşarken, tüm boyutlardaki "düz yüzlü köpekler" bu sınırın altında kalıyor.
Londra Kraliyet Veteriner Koleji'nde doçent olan Dan O'Neill, "Bu yeni araştırma düz yüzlü köpeklerin tipik köpeklere göre 1,5 yıl daha kısa ömürlü olduğunu ortaya koyarak büyük sağlık sorunlarının altını çiziyor. Düz yüzlü bir cins almayı düşünen herkesi 'durup düşünmeye' ve uzun ve mutlu bir yaşam için en iyi şansa sahip bir köpek edinmeye çağırıyoruz." dedi.
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