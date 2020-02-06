Kümes hayvanlarının tüketimi de kırmızı et gibi kalp hastalığı riskini artırıyor

Amerika’da yapılan ve sonuçları yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, sadece kırmızı et değil, kümes hayvanlarının tüketimi de kalp hastalıkları riskini bir miktar artırıyor.

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Medimagazin’in haberine göre, Northwestern Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi uzmanlarınca 29 bin 682 Amerikalı yetişkinin 19-30 sene takibi ile yürütülen çalışmaya göre, kırmızı et ve kümes hayvanları tüketimi kardiyovasküler hastalık riskini artırıyor. Balık tüketiminin ise kardiyovasküler hastalık insidansı üzerine bu şekilde bir etkisi bulunmuyor.

Ayrıca kırmızı et tüm nedenlere bağlı ölüm riskini artırırken, kümes hayvanları ve balık tüketimi sonucu etkilemiyor. 

Çalışma, bir hafta içinde daha fazla porsiyon et tüketenlerin riskinin daha fazla olduğunu gösteriyor. 

Kardiyovasküler hastalık ve ölüm riski et tüketiminin yanı sıra genetik yatkınlık, demografik faktörler, sosyoekonomik durum, vücut ağırlığı, yaşam tarzı (sigara, uyku, fiziksel aktivite ve beslenme), yaşanılan çevre gibi faktörlerden de etkileniyor.  

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