Kuru öksürük nedir, neden olur ve nasıl geçer? Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

KURU ÖKSÜRÜK NEDİR?



Eğer öksürükle beraber boğazda balgam (tıpta mukus olarak da bilinir) bulunmuyorsa, buna kuru öksürük denir. Tozlu, havasız ortamlarda bulunmak ve sigara dumanına maruz kalmak da kuru öksürüğü tetikleyebilir.

KURU ÖKSÜRÜK NEDENLERİ NELERDİR?

Kuru öksürük oldukça rahatsız edici olabilir. Genellikle kış aylarında veya soğuk havalarda ortaya çıkar. Kuru öksürüğün en çok bilinen nedenleri arasında virüsler sebebiyle oluşan solunum yolu enfeksiyonları gelir.

Diğer sebepler arasında ise alerji, havada bulunan ve boğazı irrite edebilecek partiküller ve uzun süre kuru hava solumak bulunur. Bazı ilaçların yan etkileri de kuru öksürüğe sebep olabilir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un semptomlarından birisi de kuru öksürüktür.

KURU ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?



Bulunulan ortamın havası kuru veya nemsiz ise havalandırmak veya ortamın nem dengesine dikkat etmek, sigara veya tütün ürünlerinden uzak durmak ve bu ürünlerin kullanıldığı ortamlarda bulunmamak kuru öksürükten kaçınmak için alınabilecek önlemler arasındadır.

Kuru öksürüğün ortaya çıktığı ve rahatsızlık oluşturduğu durumlarda, boğazı rahatlatmak için bal tüketilebilir. Bal, tek başına tüketildiğinde bile öksürüğü rahatlatıcı etkiye sahiptir.

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?



Kuru öksürüğün geçmesi için iki farklı yöntem izlenir. Bunlardan biri doğal bitkisel yöntemlerdir. Farklı bitki çayları ve besinler ile kuru öksürüğün geçmesi için basit yöntemler uygulanabilir.

Kuru öksürük tedavisi kapsamında uygulanan bir diğer yöntem ise öksürük ilacıdır. Doktor kontrolü ile içilen öksürük ilaçları, öksürüğe yol açan bakteri ve virüslerin ortadan kalkmasında yardımcı olur.